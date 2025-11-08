Tích cực giảm thiểu chất thải nhựa trong bệnh viện

Thời gian qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện về giảm thiểu chất thải nhựa, xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, đồng thời tập trung tuyên truyền cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hạn chế sử dụng túi nilon và các vật liệu từ nhựa trong bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Là một Bệnh viện đa khoa hạng I tuyến tỉnh, mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đón tiếp hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Để tăng cường kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc quản lý chất thải vừa là nguồn lây ô nhiễm, vừa là nguồn bệnh, bởi vậy, việc xử lý, quản lý chất thải y tế luôn được Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm chú trọng hàng đầu.

Khuyến khích bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sử dụng vật liệu thay thế thân thiện với môi trường như túi vải, túi giấy, cốc giấy, dụng cụ inox, thủy tinh...

Thạc sĩ. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết: Bệnh viện luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, đầu tư đồng bộ từ xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế. Công tác quản lý chất thải đã được thực hiện theo thông tư 20/TT-BYT về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. Các chất thải rắn được quản lý và phân loại ngay tại nơi phát sinh và được lưu chứa trong các túi, thùng có nắp đậy, có khả năng chống thấm, chống rò rỉ ra.

Để tăng cường quản lý rác thải nhựa và giảm thiểu chất thải nhựa phát sinh, Bệnh viện đã triển khai nghiêm các quy định về quản lý chất thải y tế tại đơn vị theo các quy định bộ Y tế, sở Y tế. Duy trì thường xuyên và nâng cao mức đạt các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp” trong khuôn viên bệnh viện. Gắn tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào cuộc thi xanh - sạch - đẹp và các nội dung thi đua tại Bệnh viện.

Đồng thời, Bệnh viện cũng ưu tiên sản phẩm tái sử dụng an toàn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt và hoạt động chuyên môn. Tăng cường sử dụng vật liệu thay thế thân thiện với môi trường (túi vải, túi giấy, cốc giấy, dụng cụ inox, thủy tinh...). Dùng túi giấy hoặc túi phân hủy sinh học thay cho túi nilon thông thường. Sử dụng chai thủy tinh đựng nước thay chai nhựa dùng một lần trong các hội nghị, hội thảo của đơn vị. Sử dụng khay inox, bát sứ, đũa tre, thìa inox thay thế cho hộp xốp, cốc nhựa, đũa, thìa nhựa dùng một lần. Hay như sử dụng cốc giấy thay thế cho cốc nhựa tại các cây nước uống trong toàn bệnh viện; sử dụng túi nilon đựng chất thải dễ phân hủy, thân thiện với môi trường...

Tuân thủ quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải y tế

Tại các khoa, phòng, trung tâm tổ chức truyền thông, nhắc nhở thường xuyên tới nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh các quy định về giảm thiểu, tái chế rác thải nhựa, tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và con người. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường. Nhân viên y tế và nhân viên vệ sinh phải tuân thủ quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải y tế. Phối hợp với đơn vị đủ năng lực để thu gom, vận chuyển và tái chế các loại nhựa sạch như chai dịch truyền, vỏ bao bì...

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã thu gom được 156.221kg rác thải nguy hại, 41.961kg rác thải tái chế (chai nhựa, giấy bìa, chai thủy tinh...) và 688.346kg rác thải sinh hoạt... góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, giảm tình trạng nhiễm khuẩn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Từ sự chủ động trong việc đầu tư, vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Qua đó xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Đinh Tú