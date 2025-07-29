Tích cực vào cuộc, tháo gỡ khó khăn phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn

Chiều 29/7, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các khu công nghiệp (KCN) theo Quy hoạch 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn và Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Thanh Ba, KCN Đoan Hùng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Tài Chính, Xây dựng, Nông nghiệp & Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị.

Báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh cho biết: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã quy hoạch 58 KCN, trong đó tỉnh: Phú Thọ (cũ): 13 KCN; Vĩnh Phúc (cũ): 29 KCN; Hoà Bình (cũ): 16 KCN).

Đến hết tháng 7/2025, có 28 KCN đã được thành lập, 4 KCN đang xây dựng, 8 KCN đang bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng. Dự kiến trong năm 2025, triển khai 5 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN; thẩm định, trình quyết định chủ trương đầu tư 12 đồ án quy hoạch phân khu KCN.

Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo tình hình triển khai thực hiện các KCN trên địa bàn.

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh, tính đến hết tháng 6/2025 trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 818 dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, gồm 311 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 53.043 tỷ đồng và 507 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 9,707 tỷ USD.

Liên quan đến Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Thanh Ba (360ha) và KCN Đoan Hùng (495ha), đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan đang triển khai các bước, phấn đấu đến cuối tháng 8/2025 sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đoan Hùng, đầu tháng 9/2025 trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thanh Ba.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, tình hình triển khai thực hiện các KCN trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư triển khai KCN. Các dự án DDI thứ cấp trong KCN chủ yếu là dự án có quy mô nhỏ và vừa. Ban Quản lý cácKCN tỉnh sau sáp nhập chưa được phân cấp, uỷ quyền về quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu công trình; một số quy định mới của pháp luật có hiệu lực thi hành chưa thống nhất, một quy định của pháp luật chuyên ngành có sự xung đột với Nghị định về quản lý KCN...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Để tăng cường công tác thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các KCN, trong đó tập trung giải quyết vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất cho các chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai dự án. Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ sớm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 phân bổ trên địa bàn tỉnh theo đất KCN được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg là 8.801 ha; sớm ban hành các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc; quản lý hoạt động xây dựng; quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu công trình;... trong đó quy định về phân cấp, uỷ quyền cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở ngành cho rằng khối lượng giải phóng mặt bằng phục vụ thành lập các KCN rất lớn, do vậy Ban Quản lý các KCN cần sớm rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; rà soát sắp xếp theo thứ tự ưu tiên triển khai thực hiện các KCN và nghiên cứu điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KCN bảo đảm phù hợp; bổ sung phát triển KCN phụ trợ, KCN công nghệ cao; rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư, bố trí nguồn lực, đầu tư hạ tầng điện, viễn thông... và phục vụ tái định cư trong triển khai giải phóng mặt bằng KCN; phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu khu vực khai thác đất san lấp phục vụ thực hiện KCN...

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Sáp nhập tạo dư địa mở rộng không gian, tiềm năng phát triển KCN cho tỉnh. Tuy nhiên, trong 58 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch tỉnh mới chỉ có 28 KCN được thành lập và việc phát triển các KCN là công việc khó. Do vậy Ban Quản lý các KCN cần tập trung quán triệt, đôn đốc tháo gỡ khó khăn phát triển KCN. Cùng với ưu tiên tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN đã, đang triển khai xây dựng cần rà soát phân loại các KCN sắp triển khai cũng như lĩnh vực, ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN; quan tâm đào tạo lao động cho KCN...

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án phát triển KCN, đánh giá thực chất ưu tiên triển khai gắn với định hướng phát triển phù hợp với từng khu vực, địa phương; rà soát khó khăn của từng KCN để có phương án, kế hoạch hỗ trợ phù hợp; rà soát đôn đốc các dự án thứ cấp đang triển khai.

Về phân cấp phân quyền hoạt động cho Ban Quản lý KCN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KCN tỉnh khẩn trương trình văn bản đề xuất UBND tỉnh xin phân cấp phân quyền để giao sở ngành liên quan triển khai thực hiện; đôn đốc các chủ đầu tư vào cuộc quyết liệt để triển khai thực hiện khu công nghiệp đang thực hiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành và Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn trong phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các KCN thực hiện đăng ký chỉ tiêu sử dụng đất và nghiên cứu xử lý vướng mắc đối với đất lâm trường; Sở Tài chính ưu tiên nguồn lực trong triển khai công tác quy hoạch, cũng như ưu tiên ngân sách thực hiện tái định cư trong giải phóng mặt bằng phát triển các KCN.

Đinh Vũ