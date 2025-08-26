Tiềm năng trồng rau hữu cơ xuất khẩu trên vùng cao Vân Sơn

Vùng núi Vân Sơn có vị trí gần với Thủ đô Hà Nội, nằm trên trục quốc lộ liên kết vùng rau an toàn Mộc Châu là điều kiện thuận lợi phát triển vùng hàng hóa. Mặt khác, Vân Sơn có nhiều lợi thế về không khí trong lành, nguồn nước sạch, rất phù hợp để phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Chúng tôi đến thăm Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ V- Organic - xã Vân Sơn, vào thời điểm HTX đang tập trung thu hoạch cà chua chính vụ. Bà Cấn Thị Thùy Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX, cho biết: “Với diện tích gần 3ha cà chua được trồng trong nhà lưới, HTX đã và đang phát huy hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao”.

Những năm trước, HTX xuất khẩu nhiều loại rau sang thị trường Hàn Quốc và nhận được đánh giá cao. Hiện tại, tranh thủ thời gian giao vụ, HTX tập trung sản xuất cà chua để cung cấp cho các siêu thị lớn tại Hà Nội. Mỗi ngày, HTX V- Organic cung cấp ra thị trường hơn 2 tạ cà chua chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng thủ đô.

Trong năm 2025, HTX dự kiến mở rộng diện tích trồng rau hữu cơ lên gần 10ha. Điều này không chỉ giúp HTX tăng quy mô sản xuất mà còn tạo cơ hội liên kết với các hộ dân địa phương. Thông qua việc bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật, HTX đang xây dựng một chuỗi liên kết bền vững, giúp người dân yên tâm sản xuất. Mô hình này tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương, với mức thu nhập trên 5 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng cao đời sống cho bà con vùng núi.

HTX Nông nghiệp hữu cơ V- Organic xã Vân Sơn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Những năm gần đây, mô hình HTX nông nghiệp hữu cơ đã chứng minh được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. HTX trở thành cầu nối giữa người nông dân và thị trường tiêu thụ, giúp sản phẩm có đầu ra ổn định và người dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật tiên tiến. Với những lợi thế đó, HTX Nông nghiệp hữu cơ V- Organic bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2021, có 7 thành viên, phát triển theo định hướng chuỗi liên kết. HTX cam kết sản xuất các loại rau, củ theo tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn, vì sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện với môi trường. Đây là một mô hình điển hình về sản xuất nông nghiệp sạch, không chỉ tạo việc làm mà còn tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Chị Bùi Thị Thanh, một lao động tại xóm Chiến, xã Vân Sơn, chia sẻ: "Tôi đã làm việc ở đây hơn 3 năm. HTX tạo việc làm và thu nhập thường xuyên, giúp gia đình tôi có điều kiện ổn định hơn. Làm việc trong môi trường sản xuất rau hữu cơ, tôi cảm thấy rất yên tâm vì không phải tiếp xúc với hóa chất độc hại. Hơn nữa, tôi còn được học kỹ thuật canh tác, nhiều kiến thức quý giá mà tôi đã áp dụng ngay tại vườn nhà và trở thành hộ liên kết trồng rau cho HTX".

Chị Bùi Thị Hiển - xóm Khao, xã Vân Sơn cho biết: Khi tham gia HTX, chúng tôi không còn phải lo lắng về việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ riêng lẻ. HTX đóng vai trò là cầu nối quan trọng, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và xuất khẩu. Nhờ vậy, chúng tôi có đầu ra ổn định, giá cả được đảm bảo và không bị ép giá bởi thương lái. Sản phẩm rau hữu cơ cũng có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với rau thông thường, giúp tăng thu nhập đáng kể cho người dân. Các thành viên có cơ hội trao đổi, học hỏi lẫn nhau để nâng cao tay nghề và năng suất. Khi có rủi ro về thời tiết, dịch bệnh, HTX sẽ có các chính sách hỗ trợ để giúp các thành viên vượt qua khó khăn, giảm thiểu thiệt hại cho từng hộ gia đình. HTX chuẩn hóa quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng rau theo tiêu chuẩn hữu cơ và thực hiện các thủ tục để sản phẩm đạt chứng nhận. Sản phẩm có thương hiệu và uy tín trên thị trường, giúp dễ dàng tiếp cận các kênh phân phối cao cấp, mở rộng cơ hội xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Bà Trang cho biết thêm: Với mục tiêu sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn, các HTX luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất hữu cơ, từ khâu chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch và chế biến. Sản phẩm của HTX không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng và độ an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường, tạo ra một nền sản xuất nông nghiệp bền vững tại vùng núi Vân Sơn.

Việt Lâm