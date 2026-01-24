Tiên phong phát triển rau an toàn trên vùng cao Vân Sơn

Từ những khó khăn của bản thân và nông dân vùng cao xã Vân Sơn gặp phải trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, chị Đinh Thị Quyết ở xóm Biệng đã tiên phong gây dựng, phát triển hợp tác xã (HTX) sản xuất rau an toàn Quyết Chiến, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Chị Đinh Thị Quyết - Giám đốc HTX sản xuất rau an toàn Quyết Chiến (đứng thứ 2 từ trái sang) giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tới du khách trong và ngoài tỉnh.

Mở đường đưa nông sản sạch về xuôi

Nằm ở độ cao trung bình 600 - 800m so với mặt nước biển, xã Vân Sơn nói chung, khu vực xóm Biệng nói riêng có khí hậu mát mẻ, phù hợp trồng các loại rau ôn đới: Su su, bắp cải, su hào, cà chua..., tạo lợi thế rõ rệt cho sản xuất rau trái vụ.

Xóm Biệng cũng được biết đến là vùng rau su su an toàn nổi tiếng. Tuy nhiên, khoảng mười năm trước, việc tiêu thụ loại rau đặc sản này gặp khó khăn. Có thời điểm, rau rớt giá, chỉ còn từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, khiến không ít bà con vùng cao muốn phá bỏ diện tích. Sự bấp bênh về thị trường tiêu thụ rau su su khiến chị Quyết luôn trăn trở và mong muốn phải làm gì đó để giúp hàng trăm hộ nghèo đang chật vật tìm đầu ra. Sinh hoạt trong tổ chức Hội LHPN xã, chị mạnh dạn trao đổi, hiến kế để cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt thêm, từ đó thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Chị Đinh Thị Quyết đã chủ động đứng ra lo liệu việc đi chào hàng, tiếp cận các đầu mối tiêu thụ, đặt vấn đề với các tổ chức: Liên minh HTX, Hội LHPN tỉnh để đưa sản phẩm đi giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ nhằm kết nối thị trường. Với nhiều nỗ lực, các sản phẩm rau an toàn đã được một số siêu thị, cửa hàng rau sạch ở Hà Nội ký hợp đồng tiêu thụ. Đặc biệt, từ năm 2016 sản phẩm “Rau su su Tân Lạc” được chứng nhận nhãn tập thể rau an toàn gắn với chủ sở hữu là tổ hợp tác trồng rau xóm Biệng.

“Chèo lái” HTX đi vào hoạt động hiệu quả

Năm 2017, HTX sản xuất rau an toàn Quyết Chiến được thành lập. Chị Quyết giữ cương vị giám đốc, điều hành hoạt động của HTX. Từ đây, chị phát huy hơn nữa vai trò người “chèo lái” đưa HTX phát triển, mở rộng thị trường, nâng cao đời sống của các hộ thành viên.

Mới đầu, diện tích sản xuất của HTX chỉ đạt 6,5ha, đến nay đã nâng lên 20ha, trong đó có 17ha trồng su su theo tiêu chuẩn VietGAP; 3ha rau, đậu các loại. Mô hình sản xuất rau an toàn của HTX hoạt động hiệu quả, được người dân ủng hộ, tích cực tham gia, tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 25 lao động với thu nhập từ 5,5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

HTX hiện có 39 hộ thành viên, tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ yếu như: Ngọn su su, năng suất 63 tấn/ha; củ cải Hàn Quốc, năng suất 40 tấn/ha; hành lá Hàn Quốc, năng suất 15 tấn/ha và các loại bí, cải bắp... Đồng thời, thực hiện thu mua, sơ chế, dán tem truy xuất và vận chuyển, liên kết tiêu thụ với VinEco và các siêu thị, cửa hàng rau sạch ở Hà Nội, giúp ổn định đầu ra cho thành viên HTX. Hiện với 6 xe vận chuyển đi Hà Nội và các đầu mối, công suất tiêu thụ của HTX bình quân đạt khoảng 20 tấn/ngày.

Bên cạnh đó, chị Quyết còn tích cực tuyên truyền, vận động thành viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như trồng nấm, nuôi lợn nái sinh sản, nuôi gà thả vườn, trồng đậu cô ve để tăng thu nhập. Bình quân, các thành viên tham gia HTX có thu nhập từ 250 - 500 triệu đồng/năm, tiêu biểu là các chị: Bùi Thị Tân, Bùi Thị Mai, Hà Thị Tỷ, Bùi Thị Hải... Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Quyết còn tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của khu dân cư; động viên gia đình, người dân cùng tham gia thực hiện, tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong cộng đồng.

Đồng chí Đinh Xuân Đông - Chủ tịch UBND xã Vân Sơn khẳng định: Thời gian qua, Giám đốc HTX sản xuất rau an toàn Quyết Chiến - Đinh Thị Quyết đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của HTX, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và thu nhập bền vững cho các nông hộ vùng cao, góp phần chung vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Bùi Minh