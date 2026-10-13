Tiền Phong tập trung nguồn lực, tạo động lực phát triển

Là xã vùng đặc biệt khó khăn, Tiền Phong đang nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, phát huy lợi thế lòng hồ sông Đà để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Từ đầu tư giao thông đến phát triển sinh kế vùng hồ, địa phương từng bước tạo nền tảng thực hiện mục tiêu thoát nghèo.

Quang cảnh vùng lòng hồ tại xã Tiền Phong với những lồng cá nuôi của người dân, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế thủy sản gắn với du lịch sinh thái.

Gỡ khó từ những tuyến đường

Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông khó khăn là những trở ngại lớn đối với sự phát triển của xã Tiền Phong. Trong đó, tuyến đường Vầy Nưa - Tiền Phong còn dang dở gây bất tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nhất là vào mùa mưa.

Với địa phương có tiềm năng về kinh tế rừng, nuôi trồng thủy sản và du lịch vùng hồ, giao thông là điều kiện quan trọng để mở rộng cơ hội phát triển. Vì vậy, địa phương xác định đầu tư kết cấu hạ tầng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2026, xã được giao là 25,4 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng. Đến ngày 30/8, giá trị giải ngân ước đạt trên 60% kế hoạch. Xã tập trung đôn đốc tiến độ các công trình chuyển tiếp, nhất là những dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời hoàn thiện thủ tục triển khai các công trình khởi công mới.

Đáng chú ý, Dự án nâng cấp đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong (đoạn từ km12+500 đến km32+787), có 183 hộ bị ảnh hưởng. Đến thời điểm báo cáo, 171 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; kinh phí giải ngân chi trả trên 22,6 tỷ đồng.

Cùng với giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương tiếp tục nắm bắt kiến nghị, xác minh nguồn gốc đất, rà soát vị trí tái định cư để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án và ổn định đời sống các hộ bị ảnh hưởng.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, góp phần khai thác tiềm năng kinh tế vùng hồ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đánh thức tiềm năng kinh tế vùng hồ

Nếu giao thông là điểm nghẽn cần tháo gỡ thì lòng hồ sông Đà lại là lợi thế nổi bật của Tiền Phong. Những năm qua, người dân phát triển nuôi cá lồng, từng bước tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

Người dân trao đổi về hoạt động nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sông Đà, một trong những hướng phát triển kinh tế thế mạnh của xã Tiền Phong.

Toàn xã hiện có khoảng 60 ha nuôi trồng thủy sản, với trên 1.135 lồng cá, tập trung tại các xóm Hào Tráng, Đức Phong, Săng Bờ và một số địa bàn khác. Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2026 ước đạt 5.795 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 5.645 tấn. Các loại cá được nuôi khá đa dạng, từ trắm cỏ, rô phi đến những loại cá có giá trị như chiên, ngạnh, dầm xanh, nheo, cá bỗng.

Bên cạnh bán cá thương phẩm, một số hộ dân bắt đầu kết hợp nuôi cá với dịch vụ du lịch, tận dụng cảnh quan lòng hồ để thu hút du khách.

Tại xóm Dướng, gia đình ông Bàn Văn Thích kết hợp nuôi cá lồng với phục vụ du khách. Khách đến đây vừa thưởng ngoạn cảnh quan vùng hồ, vừa thưởng thức các món ăn chế biến từ cá do gia đình nuôi.

Mô hình này mở thêm hướng tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, giúp người nuôi giảm phụ thuộc vào bán cá thương phẩm, từng bước nâng cao giá trị kinh tế từ mặt nước lòng hồ. Thực tế cho thấy, phát huy lợi thế vùng hồ không chỉ dừng ở mở rộng quy mô nuôi trồng mà còn cần kết nối giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Với cảnh quan thiên nhiên, diện tích mặt nước rộng cùng bản sắc văn hóa các dân tộc, Tiền Phong có điều kiện phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống, ẩm thực địa phương. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả lợi thế này, địa phương cần tiếp tục cải thiện hạ tầng và kết nối các hoạt động dịch vụ.

Bên cạnh thủy sản, nông, lâm nghiệp tiếp tục được duy trì. Trong 9 tháng, diện tích gieo trồng các loại cây ước đạt 565 ha, bằng 100% kế hoạch năm; sản lượng lương thực cây có hạt năm 2026 ước đạt 1.056 tấn. Toàn xã trồng khoảng 93,5 ha rừng, đạt 233% kế hoạch; độ che phủ rừng duy trì ở mức 56%.

Những kết quả này cho thấy phát huy lợi thế sản xuất tại chỗ cùng với đầu tư hạ tầng là hướng đi quan trọng để người dân ổn định sinh kế.

Tập trung nguồn lực cho mục tiêu thoát nghèo

Dù có những chuyển biến, Tiền Phong vẫn đối mặt với nhiều thách thức do địa bàn rộng, hạ tầng chưa đồng bộ và thiên tai thường xuyên ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống. Đợt mưa giông cuối tháng 4/2026 gây thiệt hại về nhà ở, lồng cá và tài sản. Đến tháng 8, ảnh hưởng của bão số 4 tiếp tục gây sạt lở một số vị trí trên tuyến Đà Bắc - Tiền Phong và các tuyến đường nội thôn; làm hư hỏng công trình thoát nước, kênh mương.

Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, xã tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo sinh kế. Trước đó, địa phương đã hoàn thành hỗ trợ xây mới, sửa chữa 144 nhà tạm, nhà dột nát, giúp các hộ khó khăn ổn định nơi ở.

Tuyến đường qua địa hình đồi núi tại xã Tiền Phong được đầu tư nâng cấp, góp phần cải thiện giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch UBND xã Tiền Phong Bàn Kim Quy, để thực hiện mục tiêu thoát nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, địa phương xác định tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, nhất là giao thông; khai thác hiệu quả tiềm năng lòng hồ, phát triển sản xuất gắn với tạo sinh kế cho người dân. Các chương trình mục tiêu quốc gia cần được triển khai có trọng tâm, phù hợp điều kiện thực tế, hướng đến nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trong những tháng cuối năm, Tiền Phong tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư, đồng thời chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống người dân.

Từ tuyến đường đang được nâng cấp đến những lồng cá trên lòng hồ sông Đà, Tiền Phong đang từng bước phát huy lợi thế, tháo gỡ khó khăn để phát triển. Khi nguồn lực được tập trung đúng hướng, hạ tầng được cải thiện và sinh kế được mở rộng, mục tiêu thoát nghèo sẽ có thêm cơ sở để hiện thực hóa.

Hồng Duyên