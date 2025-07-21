Tiếp nhận, luân chuyển giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Thực hiện Quyết định số 2304/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngày 27/6/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1667/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, người sử dụng đất có quyền lựa chọn việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại bất kỳ Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Người dân đến giao dịch hành chính tại Trung tâm hành chính công xã Cao Sơn.

Chị Nguyễn Thị Hương, trú tại xóm Lanh, xã Cao Sơn đến Trung tâm hành chính công xã nộp hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất. Tại đây, chị Hương được công chức địa chính xã kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Công chức địa chính Xa Văn Xuân cho biết: Để vận hành thông suốt, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm được đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Từ 1-18/7, chúng tôi tiếp nhận 11 hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai trong đó có 6 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai như xác nhận quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; còn 5 hồ sơ đề nghị san lấp, cải tạo đất và đề nghị giải quyết tranh chấp đất chồng lấn. Xã mong muốn được hỗ trợ đầu tư thiết bị, tập huấn quy trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ công cho cán bộ, công chức.

Được biết, để bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, tại Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thực hiện niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc địa bàn, phạm vi tiếp nhận. Trong đó có 14 thủ tục về đất đai có thể xử lý được ở cấp xã. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân và tổ chức nắm bắt kịp thời thông tin, tránh bị động trong thời gian chuyển tiếp.

ĐVTN phường Hoà Bình hỗ trợ hướng dẫn người dân về các thủ tục hành chính.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, để kịp thời tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai được thông suốt và đồng bộ, trước mắt cho phép tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cử viên chức kịp thời hỗ trợ Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, xử lý các hồ sơ về lĩnh vực đất đai trong trường hợp phát sinh số lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, phức tạp cần giải quyết kịp tiến độ.

Đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất không phụ thuộc vào địa bàn cấp xã nơi có đất đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 11/7/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Trường hợp Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường từ chối tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo hình thức phi địa giới hành chính thì Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu có phản ánh kiến nghị của người sử dụng đất về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Đinh Thắng