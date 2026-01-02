Toyota Việt Nam công bố Chủ tịch và Tổng Giám đốc mới từ tháng 1/2026

Hai lãnh đạo mới sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới tại Công ty Ôtô Toyota Việt Nam kể từ tháng 1/2026, kế nhiệm ông Nakano Keita - nguyên Tổng Giám đốc.

Ông Tiền Quốc Hào, Chủ tịch mới của Công ty Ôtô Toyota Việt Nam.

Sáng 2/1/2026, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam (TMV) công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao, giới thiệu Chủ tịch mới là ông Tiền Quốc Hào và Tổng Giám đốc mới là ông Osamu Hirata.

Hai lãnh đạo sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới tại Công ty Ôtô Toyota Việt Nam kể từ tháng 1/2026, kế nhiệm ông Nakano Keita - nguyên Tổng Giám đốc, người đã có gần ba năm gắn bó và điều hành TMV từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025.

Theo Công ty Ôtô Toyota Việt Nam, việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo mới thể hiện định hướng tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, đồng thời tăng cường năng lực điều hành trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng xanh hóa và đa dạng hóa giải pháp di chuyển.

Ông Tiền Quốc Hào hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Toyota Motor Corporation, đồng thời là Chủ tịch Toyota châu Á đặt trụ sở tại Singapore.

Bên cạnh đó, ông cũng đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (TFS). Từ năm 2026, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty Ôtô Toyota Việt Nam.

Gia nhập Toyota Canada từ năm 1999, ông Tiền Quốc Hào đã có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của Toyota và Lexus tại các thị trường trọng điểm như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực châu Á.

Về học vấn, ông tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ứng dụng chuyên ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học Waterloo, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Trường Kinh doanh Richard Ivey và sở hữu chứng chỉ Giám đốc Điều lệ (Chartered Director) của Trường Kinh doanh DeGroote, Canada.

Ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc mới của Toyota Việt Nam.

Trong khi đó, ông Osamu Hirata - Tổng Giám đốc mới của Toyota Việt Nam là lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm với gần 30 năm công tác tại Tập đoàn Ôtô Toyota.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, ông gia nhập Toyota Motor Corporation vào năm 1995 và bắt đầu sự nghiệp tại Ban Kế hoạch kinh doanh quốc tế. Giai đoạn 2005-2008, ông đảm nhiệm vị trí Phó Ban Hoạch định Sản phẩm của Toyota châu Á Thái Bình Dương tại Singapore.

Sau đó, ông tiếp tục giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực hoạch định chiến lược toàn cầu và thị trường Bắc Mỹ, bao gồm Trưởng nhóm Bộ phận Bắc Mỹ và Điều phối viên Điều hành Cấp cao tại Toyota Mỹ.

Từ năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch, phụ trách các dự án và ban điều hành trong lĩnh vực hoạch định và bán hàng. Gần đây nhất, ông giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ đến năm 2023, trước khi đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Ôtô Toyota từ năm 2024.

Với bề dày kinh nghiệm phong phú tại nhiều thị trường lớn trên toàn cầu, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam kỳ vọng Chủ tịch Tiền Quốc Hào và Tổng Giám đốc Osamu Hirata sẽ tiếp tục dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện.

