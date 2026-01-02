Dấu ấn du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới

Năm 2025 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của du lịch Đất Tổ. Đặc biệt, việc hình thành không gian phát triển mới rộng lớn, đa sắc thái sau sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã mang lại diện mạo và sức hút chưa từng có. Từ những di sản văn hóa cội nguồn thiêng liêng đến các khu sinh thái nghỉ dưỡng hiện đại, du lịch Phú Thọ đã kiến tạo nên một hành trình ba sắc thái cùng quy tụ thành một không gian du lịch thống nhất đầy triển vọng, hứa hẹn các năm tới bứt phá và phát triển bền vững.

Du khách quốc tế giao lưu, trải nghiệm hát Xoan.

Tiềm năng từ không gian phát triển mới

Việc sáp nhập 3 tỉnh mở ra không gian phát triển mới cho du lịch Phú Thọ rộng lớn, đa dạng về địa hình và giàu bản sắc văn hóa. Với vị trí địa lý là cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ có lợi thế nổi bật về kết nối liên vùng, thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế...

Là vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, Phú Thọ sở hữu nhiều tài nguyên văn hóa nổi bật, đa dạng và giàu giá trị. Đặc biệt với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng - nơi thờ các Vua Hùng và 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”. Không gian văn hóa, lễ hội phong phú với hàng trăm lễ hội truyền thống, làng nghề, văn hóa các dân tộc Mường, Dao, Thái, Tày... hòa quyện với những điểm đến tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng tạo nên hệ sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Phú Thọ cũng sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng bậc nhất miền Bắc, bao gồm: Vùng núi cao với khí hậu mát mẻ quanh năm như Tam Đảo, Xuân Sơn, Mai Châu thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, trekking, thể thao mạo hiểm; nguồn khoáng nóng quý hiếm tại Thanh Thủy, Kim Bôi là tiềm năng lớn cho du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp; hệ thống hồ, sông, suối, hang động tự nhiên như hồ Hòa Bình, hồ Đại Lải, Đầm Vân Hội, Ao Giời - Suối Tiên... thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, khám phá, thể thao nước.

Theo tinh thần được đề cập trong các văn bản chiến lược, vùng đất này đang hội tụ và gắn kết chặt chẽ ba mạch nguồn chính: Văn hóa - lịch sử, sinh thái - nghỉ dưỡng và cộng đồng bản địa cùng giải trí hiện đại. Đây là một lợi thế cạnh tranh khổng lồ, khi du khách có thể trải nghiệm sự đa dạng, phong phú chỉ trong một hành trình.

Chị Nguyễn Thùy Linh, một du khách đến từ Hà Nội vừa kết thúc chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại không gian du lịch mới. Điểm nhấn khiến chị ấn tượng nhất chính là khu vực lòng hồ Hòa Bình. “Là người luôn bận rộn với công việc, lòng hồ Hòa Bình mang đến một cảm giác khác biệt, vừa hùng vĩ lại vừa thơ mộng, xua tan những mệt mỏi, căng thẳng” - chị Linh chia sẻ khi đứng trên con thuyền rẽ sóng, ngắm nhìn những hòn đảo nhỏ xanh biếc giữa mặt hồ mênh mông. Sự kết nối giao thông thuận tiện trong “không gian du lịch thống nhất” giúp chị Linh dễ dàng di chuyển từ điểm nghỉ dưỡng tại khu vực Vĩnh Phúc sang Đền Hùng, đến lòng hồ Hoà Bình.

Chuyển đổi số, khai mở sản phẩm - Định hướng đột phá thúc đẩy du lịch phát triển

Sau khi định hình không gian phát triển mới, các ngành chức năng, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai nhiều hoạt động đồng bộ. Trong năm, tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Phú Thọ - Đi để yêu”. Về phát triển sản phẩm và quy hoạch du lịch, Phú Thọ tổ chức hội nghị xây dựng sản phẩm du lịch MICE; phát triển sản phẩm trải nghiệm văn hóa - lịch sử tại Bảo tàng Hùng Vương; hỗ trợ các xã vùng cao Tân Lạc (cũ) trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030.

Công tác xúc tiến, quảng bá được triển khai mạnh mẽ với các chương trình Presstrip, sự kiện lớn được tổ chức và tham gia nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Phú Thọ trong không gian mới. Trong năm 2025, tỉnh tích cực tham gia các hội chợ lớn như Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE Hồ Chí Minh, tham gia trưng bày tại Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên và tổ chức các chương trình xúc tiến tại thị trường trọng điểm như Hàn Quốc. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số và đổi mới truyền thông được đẩy mạnh.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL) cho biết: Phòng đã tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025. Trong đó nhấn mạnh việc đổi mới hình thức truyền thông theo hướng hiện đại, tăng cường sản xuất các video ngắn, clip tương tác để quảng bá hình ảnh tỉnh trên các nền tảng số như Facebook, YouTube, TikTok... Các lớp tập huấn về công nghệ thông tin và kỹ năng truyền thông được tổ chức để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ. Việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp được xem là giải pháp cốt lõi để đảm bảo các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch diễn ra thuận lợi.

Nhờ triển khai đồng bộ các hoạt động, kết quả du lịch năm 2025 đạt được những con số ấn tượng. Tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ ước đạt 14.800 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch đạt 14,5 triệu lượt, trong đó, khách lưu trú đạt hơn 4,5 triệu lượt. Toàn tỉnh có tổng số 1.525 cơ sở lưu trú. Công suất sử dụng phòng đạt 38,5%.

Xóm Mỗ, xã Thung Nai bảo tồn văn hóa Mường, thu hút khách du lịch.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2026 và tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và Đề án phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 sau khi được ban hành, Sở VH-TT&DL đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, chú trọng xây dựng sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh trong không gian du lịch mới. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cho du lịch Phú Thọ, phù hợp với vị thế là trung tâm văn hóa cội nguồn và là một cực trong không gian du lịch liên kết khu vực. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, liên kết hợp tác phát triển du lịch, triển khai từng bước chuyển đổi số ngành Du lịch tỉnh...

Với những định hướng rõ ràng và sự hợp tác hiệu quả trong không gian phát triển mới, du lịch Phú Thọ đang đứng trước cơ hội vàng để tạo ra những dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ là nơi trở về nguồn cội mà còn là điểm đến đa sắc thái, thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước trong những năm tiếp theo.

Hương Lan