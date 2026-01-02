Kinh tế
Khai trương Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung tại Phú Thọ

Ngày 2-1, tại phường Nông Trang, Hợp tác xã Sản xuất thực phẩm an toàn Sáng Nhung (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức Lễ khai trương Hệ thống phân phối Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung, chuyên cung cấp các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ và một số địa phương.

Dự lễ khai trương có lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo phường Nông Trang.

Lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh HTX, phường Nông Trang và HTX Sáng Nhung cắt băng khai trương Trung tâm.

Đây là Trung tâm Nông sản xanh đầu tiên của HTX đặt tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và là Trung tâm thứ 5 thuộc Hệ thống đặt ngoài địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung tại Phú Thọ tập trung phân phối các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Phú Thọ, trong đó nổi bật là các sản phẩm thịt lợn, thịt gà và trứng gà nuôi theo phương thức phối trộn thảo dược từ mô hình chăn nuôi tuần hoàn của Hợp tác xã Sáng Nhung. Bên cạnh đó, trung tâm còn trưng bày, giới thiệu và phân phối hàng trăm sản phẩm nông sản an toàn, đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực của các tỉnh, thành khác, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Khai trương Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung tại Phú Thọ

Ký kết hợp đồng hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ giữa HTX Sáng Nhung và các doanh nghiệp, HTX của tỉnh Phú Thọ

Tại sự kiện, Hợp tác xã Sáng Nhung đã ký hợp tác với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ.

Khai trương Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung tại Phú Thọ

Các đại biểu tham quan gian trưng bày.

Việc đưa Trung tâm Nông sản xanh Sáng Nhung vào hoạt động góp phần mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản của các địa phương tới người tiêu dùng.

Hải Anh


