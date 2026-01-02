Thu hút đầu tư “cán đích” sớm

Năm 2025 đánh dấu bước tăng tốc quan trọng của Phú Thọ trong tiến trình tái cấu trúc không gian phát triển kinh tế sau hợp nhất địa giới hành chính. Với cách tiếp cận mới, tinh thần quyết tâm cải cách và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã sớm hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư của cả năm ngay từ quý III. Kết quả này phản ánh nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn ngày càng tăng của môi trường đầu tư tỉnh Phú Thọ.

Với cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hạ tầng hiện đại, Khu công nghiệp Bá Thiện 2 (xã Bình Tuyền) là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Sức hút đến từ “hệ sinh thái kết nối”

Trong nhiều năm qua, Phú Thọ được biết đến như một địa phương có chi phí cạnh tranh, nguồn lao động dồi dào và quỹ đất công nghiệp thuận lợi. Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, điểm cộng nổi bật nhất làm nên sức hút của Phú Thọ hiện nay chính là “Sự kết nối” - không chỉ ở hạ tầng mà còn là sự kết nối đồng bộ giữa vị trí, giao thông, chuỗi cung ứng và thể chế.

Phú Thọ nằm tại vị trí “bản lề” giữa trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng sân bay Nội Bài, các cảng biển Hải Phòng và Quảng Ninh, cũng như các cửa khẩu lớn vùng biên. Đặc biệt, sự liên thông đa phương thức đường bộ, đường sắt, đường thủy rút ngắn thời gian đưa hàng ra thị trường, giảm chi phí logistics và tăng tính linh hoạt của chuỗi cung ứng.

Sau sáp nhập tỉnh, hệ thống khu công nghiệp - cụm công nghiệp và mạng lưới doanh nghiệp vệ tinh được hoàn thiện, tạo đà cho các doanh nghiệp FDI đi sâu sản xuất tại chỗ, giúp doanh nghiệp trong nước nâng cấp công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn. Nhờ vậy, nhiều chuỗi cung ứng ô tô, xe máy, linh kiện điện tử đã hình thành ngay tại Phú Thọ, góp phần nâng tỷ lệ nội địa hóa, giảm rủi ro đứt gãy và tối ưu chi phí.

Ở góc độ thị trường, Phú Thọ giữ vai trò trung điểm giữa các “cực” sản xuất phía Bắc. Đặt nhà máy tại tỉnh, doanh nghiệp có thể dễ dàng phân phối hàng hóa cho toàn bộ thị trường miền Bắc, đồng thời kết nối nhanh với các hành lang xuất khẩu sang Trung Quốc và ASEAN.

Quan trọng hơn cả, Phú Thọ đã tạo dựng được hình ảnh một địa phương đồng hành, minh bạch và chủ động hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ chế “một cửa - đồng hành - đúng hẹn” được duy trì ổn định; tinh thần phục vụ doanh nghiệp được quán triệt mạnh mẽ ở tất cả các cấp, giúp Phú Thọ trở thành một trong những địa phương được đánh giá cao về năng lực hỗ trợ và sự cam kết đồng hành với nhà đầu tư.

Cải cách thực chất - động lực để cán đích sớm

Xác định cải cách hành chính là yếu tố then chốt, năm 2025, Phú Thọ đẩy nhanh tái cấu trúc quy trình xử lý thủ tục đầu tư, tài chính, bảo đảm tính công khai, nhất quán và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Một dấu ấn quan trọng là việc tỉnh kế thừa toàn bộ cơ chế ưu đãi tốt nhất từ 3 địa phương trước hợp nhất, bảo đảm doanh nghiệp tiếp tục được hưởng quyền lợi cao nhất mà không bị gián đoạn. Bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư và tài chính được công bố, rút gọn tối đa các bước không cần thiết và cập nhật trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, nộp hồ sơ, đối chiếu hoặc theo dõi tình trạng xử lý.

Ba điểm cầu hành chính công tại Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình luôn duy trì tổ hỗ trợ trực tuyến. Cán bộ sẵn sàng gọi điện, giải đáp vướng mắc ngay khi phát sinh, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, xử lý lỗi kỹ thuật hoặc tiếp nhận phản ánh trong quá trình triển khai dự án.

Cách làm hậu kiểm thay vì tiền kiểm cũng mang lại thay đổi rõ rệt. Khi phát hiện lỗi nhỏ, cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh thay vì lập tức xử phạt, giúp dự án không bị gián đoạn, tiến độ không bị ảnh hưởng. Đây là điểm mà các nhà đầu tư đánh giá cao vì thể hiện tinh thần linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương.

Kết quả cải cách đã mang lại những thay đổi rõ nét. Tính đến tháng 11/2025, thời gian xử lý hồ sơ giảm 35%, hơn 90% hồ sơ được nộp trực tuyến hoặc qua bưu chính, 100% hồ sơ về đăng ký kinh doanh và thẩm định dự án được giải quyết đúng hạn, trước hạn. Phản hồi từ doanh nghiệp cho thấy, thủ tục hành chính tại Phú Thọ ngày càng minh bạch, thân thiện, hiệu quả hơn.

Nhờ hệ thống cải cách đồng bộ, thu hút đầu tư năm 2025 ghi nhận kết quả ấn tượng. Chỉ trong 9 tháng năm 2025, tỉnh thu hút 947,44 triệu USD vốn mới, đạt 118,1% so cùng kỳ 2024. Dự kiến cả năm 2025, Phú Thọ đạt 1,059 tỷ USD, vượt xa mục tiêu ban đầu. Khu vực FDI cũng duy trì đóng góp lớn với doanh thu 32,611 tỷ USD, xuất khẩu 39,124 tỷ USD, nộp ngân sách 17.800 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 260 nghìn lao động.

Cải cách không chỉ “mở cửa” dòng vốn mà còn đặt nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu cao hơn: Mô hình “luồng xanh 24 giờ” - xử lý hồ sơ đầu tư đáp ứng tiêu chuẩn trong vòng 1 ngày, dự kiến áp dụng từ năm 2026.

Ba mũi nhọn và chiến lược bứt tốc trong giai đoạn mới

Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện, góp phần thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai nhiều dự án, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách hàng năm.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Đức Dũng cho biết: Trên nền tảng đã xây dựng, Phú Thọ xác định 3 mũi nhọn ưu tiên trong thu hút đầu tư giai đoạn tới. Thứ nhất, điện tử, linh kiện, bán dẫn. Tỉnh tập trung thu hút các doanh nghiệp điện tử và các công đoạn hậu kỳ trong bán dẫn như lắp ráp - kiểm tra - đóng gói chip (ATP). Với lợi thế hạ tầng và kết nối nổi trội, Phú Thọ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao hàng (lead time), giảm chi phí

logistics và đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng - những yếu tố sống còn đối với ngành điện tử, bán dẫn. Thứ hai, ô tô điện, pin, cơ khí chính xác. Đây là lĩnh vực có tiềm năng lớn, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh của thế giới. Thứ ba, logistics và trung tâm dữ liệu, tỉnh ưu tiên phát triển cảng cạn (ICD), kho lạnh, trung tâm trung chuyển hàng hóa, logistics số và hạ tầng điện - viễn thông chất lượng cao để thu hút đầu tư trung tâm dữ liệu (data center). Đây là nền tảng quan trọng để hỗ trợ hai mũi nhọn công nghiệp phía trên và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của tỉnh.

Để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, Phú Thọ áp dụng khung hành động “4 cùng - cùng tiêu chuẩn xanh (ESG), cùng chuyển đổi số, cùng phát triển nhà cung ứng nội địa, cùng chăm lo an sinh người lao động”.

Song song, tỉnh triển khai 7 nhóm chính sách đặc thù: Hỗ trợ hạ tầng; cơ chế giải phóng mặt bằng nhanh; đầu tư giao thông, điện, nước đồng bộ; đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; bảo đảm an sinh chuyên gia, lao động; hỗ trợ R&D - đổi mới sáng tạo và thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư, đổi mới sáng tạo nhằm giúp doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị FDI.

Với định hướng đúng, chính sách rõ và quyết tâm nhất quán, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành trung tâm “hậu cần công nghệ cao” của miền Bắc, nơi các ngành điện tử, bán dẫn, EV và logistics hội tụ, liên kết chặt chẽ, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng vị thế của tỉnh trên bản đồ công nghiệp Việt Nam.

Văn Cường