Tiểu sử Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Thủ tướng tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị...

2025-10-26 07:53:00 Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp

2025-10-26 07:51:00 Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của...

Dân vận khéo - chung sức mở đường, mở tương lai

2025-10-26 07:50:00 Sau sáp nhập, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã và đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ góp phần cải tạo, nâng cấp hạ tầng,...

Tiểu sử ba tân Bộ trưởng

2025-10-26 07:15:00 Ông Lê Hoài Trung nguyên là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Đỗ Thanh Bình từng là Bí thư Kiên Giang, Cần Thơ; ông Trần Đức Thắng từng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm...

Bộ Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường có tân Bộ trưởng

2025-10-26 06:55:00 Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Nội vụ và ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường,...

Mường Động tăng tốc để phát triển

2025-10-25 17:46:00 baophutho.vn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Động đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút đầu tư và chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng xã Mường...