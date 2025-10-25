Tiểu sử Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

{title}
Ngày 25/10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...
Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của...
Sau sáp nhập, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã và đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ góp phần cải tạo, nâng cấp hạ tầng,...
Ông Lê Hoài Trung nguyên là Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; ông Đỗ Thanh Bình từng là Bí thư Kiên Giang, Cần Thơ; ông Trần Đức Thắng từng giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm...
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung làm Bộ trưởng Ngoại giao, ông Đỗ Thanh Bình làm Bộ trưởng Nội vụ và ông Trần Đức Thắng làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường,...
baophutho.vn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mường Động đặt mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút đầu tư và chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng xã Mường...
Ngày 25/10/2025, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.