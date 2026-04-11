Tìm thấy nam sinh lớp 10 bị đuối nước trên sông Đà

Khoảng 0 giờ 04 phút ngày 11/4, người dân làng chài đã vớt được thi thể nam sinh V.D.M, sinh năm 2010, học sinh lớp 10A2, Trường THPT Công Nghiệp (phường Hoà Bình) bị đuối nước tử vong.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 10/4, em V.D.M cùng nhóm bạn ra sông Đà khu vực phường Hoà Bình tắm. Đến khoảng 15 giờ 30 phút thì không may bị đuối nước.

Tìm thấy nam sinh lớp 10 bị đuối nước trên sông Đà

Chiến sĩ Phòng PC07 tìm kiếm nam sinh bị đuối nước trên sông Đà, phường Hoà Bình.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoà Bình thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn đến hiện trường phối hợp cùng người dân tìm kiếm nạn nhân.

Qua trinh sát, vị trí nạn nhân bị đuối nước cách bờ khoảng 7 - 15m. Thời điểm chiều 10/4, nước sông Đà chảy siết do Thủy điện Hòa Bình xả nước phát điện. Phòng PC07 đã sử dụng 2 xuồng cùng 16 cán bộ, chiến sĩ và huy động thêm 5 thuyền của người dân làng chài tiến hành rà câu khoảng 400m dọc sông Đà, phường Hoà Bình.

Đến 0 giờ 04 phút ngày 11/4, thời điểm này mực nước sông Đà đã rút, dòng chảy chậm, người dân làng chài đã vớt được thi thể nam sinh cách bờ sông khoảng 5m.

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hoà Bình phối hợp với Công an phường Hòa Bình hoàn thiện hồ sơ vụ việc theo quy định; bàn giao thi thể nam sinh cho gia đình lo hậu sự.

Đáng chú ý, khu vực sông Đà hạ lưu Thủy điện Hoà Bình hầu như năm nào cũng có người bị đuối nước tử vong, nhất là khi thời tiết oi nóng, mùa hè. Nạn nhân chủ yếu là các em lứa tuổi học sinh.

Chính quyền địa phương và Công ty Thủy điện Hoà Bình đã cắm biển cấm tắm tại các nơi nguy hiểm, khu vực thuộc ranh giới bảo vệ an ninh công trình quốc gia, tuy nhiên những vụ việc đáng tiếc vẫn xảy ra. Vụ việc lần này tiếp tục là lời cảnh báo về việc tắm sông không an toàn.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tắm sông Đuối nước Đuối nước trẻ em Đuối nước thương tâm Đuối nước tử vong Cảnh báo đảm bảo an toàn
Vững thế trận an ninh từ cơ sở

Vững thế trận an ninh từ cơ sở
2026-04-11 09:01:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, xã Liên Sơn trở thành địa bàn có quy mô lớn về diện tích và dân số, địa hình chủ yếu là đồi núi, giàu tài nguyên khoáng sản. Cùng...

