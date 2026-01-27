Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân

Sau sáp nhập, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Cẩm Khê nhanh chóng thích ứng, chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì ổn định và phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê giải ngân vốn tín dụng chính sách cho người dân xã Văn Bán.

Đầu năm 2025, phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê thực hiện công tác tín dụng chính sách cho 15 xã và 1 thị trấn của huyện Cẩm Khê (cũ), tỉnh Phú Thọ. Ngay sau khi các xã, thị trấn được sáp nhập thành 6 xã, phòng giao dịch đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, rà soát hệ thống tổ chức, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn.

Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê Nguyễn Văn Xuân chia sẻ: Đơn vị đã ban hành các văn bản tham mưu, phối hợp, làm việc trực tiếp với lãnh đạo các xã mới nhằm duy trì mạng lưới điểm giao dịch như trước sáp nhập; bố trí các điểm giao dịch cho NHCSXH, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cử lực lượng công an xã/tổ bảo vệ an ninh, trật tự... đảm bảo an ninh, an toàn về người và tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hiện, phòng giao dịch duy trì 16 điểm giao dịch ở các xã, trong đó có 6 điểm giao dịch đặt tại hội trường trụ sở Đảng ủy và 10 điểm giao dịch tại nhà văn hóa khu dân cư.

Bên cạnh đó, phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê đã ký kết hợp đồng ủy thác với 24 tổ chức hội nhận ủy thác và chương trình phối hợp với MTTQ của 6 xã; ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đối với các xã trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2028. Tập trung phối hợp các tổ chức hội nhận ủy thác làm tốt các nội dung ủy thác, ủy nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ. Chi nhánh cũng đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chương trình tín dụng; chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Rà soát, đánh giá công tác quản lý vốn vay của 363 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng; tổ chức 37 lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng cho trên 1.000 lượt cán bộ làm công tác vay vốn của các hội, đoàn thể, tổ TK&VV.

Nhờ đó, 21 chương trình tín dụng chính sách như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ duy trì, tạo việc làm, mở rộng quy mô sản xuất; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn... trên địa bàn 6 xã do phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê quản lý luôn duy trì ổn định và phát triển.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách ước đạt trên 706 tỷ đồng, tăng trên 27 tỷ đồng so với năm 2024 (tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 4,26%, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng), trong đó dư nợ từ nguồn vốn Trung ương đạt trên 691 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn địa phương đạt trên 10,4 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hơn 2.000 lượt khách hàng được vay vốn. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,12%/tổng dư nợ. Hiện, doanh số cho vay của phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê ước đạt trên 140,6 tỷ đồng với 2.350 lượt khách hàng vay vốn. Đặc biệt, một số mô hình vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình đã cho hiệu quả rõ rệt, như nuôi dúi má đào, ốc nhồi thương phẩm, nuôi cầy vòi, nuôi bò sinh sản, nuôi thuỷ sản kết hợp với lúa, mô hình trồng hoa...

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân - Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Cẩm Khê cho biết thêm: Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, hội đoàn thể, các tổ TK&VV đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách tín dụng ưu đãi; tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn của các nhóm đối tượng mới phát sinh sau sáp nhập; tổ chức các phiên giao dịch đúng quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số để quản lý hồ sơ và giám sát nguồn vốn chặt chẽ, minh bạch..., phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8 - 10%, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả.

Ngọc Tuấn