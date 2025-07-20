Tin khẩn cấp về cơn bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 115,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 830km về phía đông.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ bão số 3 phát lúc 5 giờ ngày 20/7. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới):

Dự báo diễn biến bão từ 72 đến 96 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 20/7, vùng biển bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm 3-5m. Biển động dữ dội.

Từ ngày 21/7, vùng biển nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng-Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5m (Hải Phòng) đến 0,8m (Quảng Ninh), kết hợp với thủy triều tạo mực nước tổng hợp cao từ 4,1m (tại Hòn Dấu, thành phố Hải Phòng) đến 5m (tại Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) gây ngập úng tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22/7.

Trên đất liền: Từ tối và đêm 21/7, trên đất liền Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 7-9, giật cấp 10-11; sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3 giờ).

Nguồn nhandan.vn