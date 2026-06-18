Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 7 xã khu vực Cao Phong, Kim Bôi

Ngày 18/6, tại xã Mường Động, Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Nật Sơn, Cao Phong, Thung Nai, Mường Thàng trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thay mặt Tổ đại biểu số 15, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 7 xã vùng Kim Bôi, Cao Phong trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Tại hội nghị, tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm; kết quả các kỳ họp đã tổ chức và những nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh. Đồng thời, cử tri cũng được thông tin về kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị đã được phản ánh tại các kỳ họp trước.

Cử tri các xã bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quản lý đất đai, cải cách hành chính, hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, nước, môi trường, giáo dục, các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...

Cử tri các xã phát biểu tại buổi tiếp xúc, nêu bật những vấn đề cần được quan tâm, tháo gỡ, nhất là đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Riêng lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tỉnh rà soát các dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả; giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 15, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của địa phương, đồng chí đề nghị các xã chủ động rà soát, tập trung giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Mạnh Hùng