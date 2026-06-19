Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba tại các xã vùng Yên Thủy và Lạc Sơn

Ngày 19/6, tại xã Yên Thủy và Lạc Sơn, Tổ đại biểu số 16 - HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các đồng chí: Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Đức Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Sơn; Nguyễn Huy Nhuận - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Bùi Văn Chúc - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026).

Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 8 xã vùng Lạc Sơn.

Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 3 xã vùng Yên Thuỷ.

Hội nghị có sự tham gia của cử tri các xã: Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương, Lạc Sơn, Mường Vang, Yên Phú, Quyết Thắng, Đại Đồng, Ngọc Sơn, Thượng Cốc và Nhân Nghĩa.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất và thứ Hai (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XX; khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, cử tri các địa phương đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Cử tri các xã: Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương phát biểu, kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh.

Trong đó cử tri các xã: Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đến cơ sở hạ tầng như: đường, điện, trạm y tế, nước sạch, xử lý rác và các chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ của cán bộ không chuyên trách; chính sách đối với hỏa táng; các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp, tài nguyên; giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất; đầu tư hệ thống nước sạch và quy hoạch đồng bộ công tác thu gom rác thải tại các xã vùng Yên Thủy.

Cử tri 8 xã vùng Lạc Sơn dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri 8 xã vùng Lạc Sơn đã tham gia kiến nghị liên quan đến 4 nhóm vấn đề với trên 30 nội dung cụ thể. Trong đó, cử tri xã Mường Vang phản ánh thực trạng thiếu hụt 21 công chức và đề nghị sửa chữa 4km đường hẹp, xuống cấp trên tuyến đường 12C từ Ngã ba xưa (Yên Phú) đi Mường Vang, Nhân Nghĩa.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét cân đối, bố trí bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu thuộc Dự án Xây dựng khu tái định cư xã Tuân Đạo để UBND xã thanh toán khối lượng hoàn thành. Đồng thời, đề xuất cần sớm có giải pháp tháo gỡ về cơ chế và nhân sự.

Cử tri xã Yên Phú phản ánh những bất cập quản lý tại khu vực lòng hồ chứa nước Cánh Tạng (dung tích hơn 91 triệu m3, diện tích lưu vực 105ha) như tình trạng lấn chiếm đất đai, kinh doanh bề nổi, nuôi cá lồng tự phát gây mất an ninh trật tự và thất thu ngân sách; đồng thời đề nghị giải quyết dứt điểm vướng mắc về thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa.

Cử tri xã Nhân Nghĩa kiến nghị nâng cấp 6,0km đường chưa được cải tạo trên tuyến Quốc lộ 12c, tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập (hiện chỉ có khoảng 300 chỉ tiêu/600 học sinh tốt nghiệp) và điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho đội ngũ chi hội trưởng các đoàn thể ở khu dân cư.

Cử tri xã Thượng Cốc phản ánh tình trạng ngập úng nghiêm trọng vào mùa mưa lũ tại khu vực Km76+600 và ngã ba đi xã Văn Sơn cũ (Km73+800) trên Quốc lộ 12B, ảnh hưởng đến 6 hộ dân (32 nhân khẩu) và đề nghị sớm nâng cấp, sửa chữa khoảng 7km đoạn qua địa bàn xã.

Cử tri xã Quyết Thắng kiến nghị bổ sung biên chế do khối chính quyền đang thiếu 26 người, khối Đảng, MTTQ thiếu 4 người, đồng thời đề xuất tiếp tục hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho trên 400 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh giải trình và làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc và cùng các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo địa phương đã giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng quy định, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Hồng Duyên