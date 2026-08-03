Đảng bộ xã Liên Châu: Đảng viên tiên phong, dân tin tưởng

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Liên Châu luôn xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố quyết định hiệu quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực của đội ngũ đảng viên, nhiều phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng.

Đảng viên Chi bộ thôn Thụ Ích 3 gương mẫu trong các phong trào, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Hạt nhân gương mẫu ở chi bộ

Ở Liên Châu, thực tiễn cho thấy nơi nào cấp ủy sâu sát, đảng viên gương mẫu thì nơi đó phong trào phát triển mạnh. Việc “nói đi đôi với làm” không chỉ tạo sự thống nhất trong chi bộ mà còn khơi dậy sức dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và chuyển đổi số ở cơ sở.

Dù chỉ có 15 đảng viên, Chi bộ thôn Thụ Ích 3 luôn thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Đồng chí Trần Nam Hải - người 16 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm bởi tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân. Gia đình đồng chí đã tự nguyện hiến 60m2 đất thổ cư để mở rộng đường giao thông và làm rãnh thoát nước.

Đồng chí Hải chia sẻ: “Muốn vận động Nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Gia đình tôi hiến đất để mở đường và tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng hưởng ứng. Chi bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua nhóm Zalo cộng đồng dân cư, giúp người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch của địa phương”.

Chi ủy Chi bộ thôn Thụ Ích 3 thống nhất nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Sự tiên phong của người đứng đầu đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đồng chí Trần Thị Hảo - Chi ủy viên Chi bộ thôn Thụ Ích 3 cho biết: “Đảng viên trong chi bộ luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào ở địa phương. Từ duy trì 10 tổ liên gia tự quản đến triển khai các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Nhà sạch - vườn xanh”..., mỗi đảng viên đều được phân công phụ trách từng nhóm hộ, thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay thực hiện".

Nhờ phát huy tốt vai trò của chi bộ và đội ngũ đảng viên, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 200m2 đất, đóng góp trên 10.000 ngày công lao động và hơn 30 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng; làm mới 1.500m rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống camera an ninh và đèn chiếu sáng. Thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2022 và NTM thông minh năm 2023. Năm 2025, thu nhập bình quân đạt hơn 90 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, 100% đảng viên trong chi bộ sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt và quản lý đảng viên.

Ban Xây dựng Đảng xã Liên Châu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Liên Châu có diện tích 26km2 với gần 35.000 nhân khẩu. Đảng bộ xã hiện có 55 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.564 đảng viên. Quy mô lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn đòi hỏi cấp ủy phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Khoa Văn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả”. Những nhiệm vụ mới như chuyển đổi số, cải cách hành chính muốn triển khai hiệu quả thì cán bộ phải là người tiên phong. Hiện 100% cán bộ, công chức đã hoàn thành các khóa học trên nền tảng Bình dân học vụ số; 100% chi bộ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.800 tỷ đồng, bằng 54,1% kế hoạch năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,24%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 137 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán.

Lực lượng Công an xã hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính trở thành điểm sáng. Xã duy trì 38 Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ 26.052 công dân trưởng thành kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, đạt 100%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên đều đạt 100%. Toàn bộ văn bản, hồ sơ hành chính (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường điện tử. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 300 hộ dân đã ứng dụng phần mềm CropWise kết hợp mã QR để quản lý dịch hại và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Từ những việc làm cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Liên Châu đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Khi cán bộ gương mẫu, nói đi đôi với làm, mỗi chủ trương của Đảng sẽ nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngọc Thắng