19 điều Đảng viên không được làm

Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan kinh tế Nhà...

2026-08-03 15:14:00 Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện chính...

Đảng bộ xã Liên Châu: Đảng viên tiên phong, dân tin tưởng

2026-08-03 09:27:00 baophutho.vn Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Liên Châu luôn xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố quyết định hiệu...

Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

2026-08-03 07:30:00 Sáng nay 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (thành phố Hà Nội); Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp trù bị và khai mạc...

Thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Phú Thọ

2026-08-02 17:55:00 baophutho.vn Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 579-QĐ/TU về thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Phú Thọ (Bộ phận). Theo đó, Trưởng Bộ phận...

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

2026-08-02 14:12:00 baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh phát...

Thiết thực “Tháng dân vận”

2026-08-02 10:50:00 baophutho.vn Tại các địa phương trong tỉnh, “Tháng Dân vận” năm 2026 được triển khai đồng loạt và sâu rộng đã mang một ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng...