19 điều Đảng viên không được làm

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Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm.
Việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện chính...
baophutho.vn Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, Đảng bộ xã Liên Châu luôn xác định việc nêu gương của cán bộ, đảng viên là yếu tố quyết định hiệu...
Sáng nay 3/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (thành phố Hà Nội); Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp trù bị và khai mạc...
baophutho.vn Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 579-QĐ/TU về thành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Phú Thọ (Bộ phận). Theo đó, Trưởng Bộ phận...
baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh phát...
baophutho.vn Tại các địa phương trong tỉnh, “Tháng Dân vận” năm 2026 được triển khai đồng loạt và sâu rộng đã mang một ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng...
baophutho.vn Xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, từ đầu năm đến nay, chính quyền...