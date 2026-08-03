Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

19 điều Đảng viên không được làm

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về những điều đảng viên không được làm.

19 điều Đảng viên không được làm

19 điều Đảng viên không được làm

19 điều Đảng viên không được làm



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ban chấp hành trung ương đảng Tô Lâm Đảng viên Chủ tịch nước Tổng bí thư Quy định
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”
2026-08-02 14:12:00

baophutho.vn Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong bối cảnh toàn tỉnh đang đẩy mạnh phát...

Thiết thực “Tháng dân vận”

Thiết thực “Tháng dân vận”
2026-08-02 10:50:00

baophutho.vn Tại các địa phương trong tỉnh, “Tháng Dân vận” năm 2026 được triển khai đồng loạt và sâu rộng đã mang một ý nghĩa chính trị - xã hội vô cùng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long