Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX

Ngày 18/6, Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Hách Minh Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã An Nghĩa, An Bình và Lạc Thủy trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XX; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; dự kiến các nội dung tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin tới cử tri một số nội dung dự kiến triển khai tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Cử tri các xã bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua; tin tưởng vào quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhất là trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động của bộ máy cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm xem xét chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập; có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác xét nâng hạng cán bộ, công chức; nghiên cứu phân cấp tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục, nhằm tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc bổ sung nhân lực, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Cử tri các xã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, an sinh xã hội và các dự án triển khai trên địa bàn.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi; hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở để đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn mới. Một số ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông trường; có cơ chế hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, hỗ trợ giống lúa cho người dân phục vụ sản xuất nông nghiệp...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng chí trực tiếp trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tổ đại biểu tiếp thu ý kiến, trao đổi làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở. Các kiến nghị của cử tri sẽ được Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Nguyễn Thúy – Đình Cương