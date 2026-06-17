Tổ đại biểu số 4, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 17/6, tại xã Hạ Hòa, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 4, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin tới cử tri kết quả phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, cử tri của 6 xã: Hạ Hòa, Vĩnh Chân, Yên Kỳ, Đan Thượng, Hiền Lương, Văn Lang đã được đại biểu HĐND tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri nhất trí với các nội dung Đại biểu HĐND tỉnh thông tin và bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các địa phương đã phản ánh, kiến nghị một số ý kiến với các nội dung: Đề nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách kinh phí hoạt động đối với các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư.

Cử tri phát biểu phản ánh, kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri mong muốn tỉnh quan tâm nâng cấp hệ thống kênh Lửa Việt, kênh tiêu Ngòi Trang để đảm bảo bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp; đầu tư nâng cấp tuyến đường 321B hiện đã xuống cấp; xem xét đầu tư xây dựng cầu qua sông Hồng kết nối xã Hiền Lương và Đan Thượng; hướng dẫn thực hiện sáp nhập các trường học trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm và yêu cầu UBND các xã quan tâm giải quyết các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã quản lý.

Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tạ Thanh