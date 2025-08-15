Kinh tế
Toàn tỉnh trồng mới rừng tập trung vượt kế hoạch đề ra

Theo kế hoạch năm 2025, toàn tỉnh Phú Thọ trồng mới tập trung 15.300ha rừng sản xuất; 3,6 triệu cây phân tán. Đến nay, các chỉ tiêu này đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó diện tích trồng rừng tập trung đạt 17.801ha, đạt 116,3% kế hoạch và 5,1 triệu cây phân tán, đạt 143,5% kế hoạch. Ngoài ra, lượng cây giống lâm nghiệp cung ứng phục vụ trồng rừng khoảng trên 37 triệu cây các loại.

Toàn tỉnh trồng mới rừng tập trung vượt kế hoạch đề ra

Lực lượng kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Tam Thanh kiểm tra diện tích rừng mới trồng

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt góp phần nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng, bảo vệ môi trường sinh thái, Chi cục Lâm Nghiệp – Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác giám sát địa bàn, thường xuyên đôn đốc người dân, doanh nghiệp thực hiện chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng trồng và cây trồng phân tán đặc biệt là các khu rừng phòng hộ, đặc dụng, đảm bảo rừng trồng, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống cao, hạn chế thiệt hại do thiên tai, sâu bệnh và các hành vi xâm hại rừng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước và pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong giám sát chăm sóc và bảo vệ rừng trồng, cây trồng phân tán và quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn. Xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

Hoàng Hương


 Từ khóa: Triệu tỉnh Phú Thọ trồng rừng Rừng sản xuất đề ra đạt và vượt kế hoạch Nâng cao năng suất giống cây trồng sản xuất kinh doanh Trồng cây
Công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc
2025-08-17 12:43:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc hồ chứa nước Cánh Tạng của tỉnh Phú Thọ sẽ chính thức khánh thành vào đúng dịp...

Tăng giá trị nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Tăng giá trị nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP
2025-08-17 08:09:00

baophutho.vn Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều hợp tác xã (HTX) trong tỉnh tích cực xây dựng...

Phát triển bền vững sản phẩm OCOP

Phát triển bền vững sản phẩm OCOP
2025-08-17 08:06:00

baophutho.vn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tại tỉnh Phú Thọ. Việc sáp...

