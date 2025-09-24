Tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Sáng 24/9, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.

Dự hội nghị có đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố, công đoàn các đại học, trường đại học và các đơn vị trực thuộc trong ngành Giáo dục Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động trong ngành Giáo dục tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, đã có hơn 47.800 “Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển” hoạt động hiệu quả với gần 94.000 sản phẩm đổi mới; từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” đã có có hàng trăm nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi cho xã hội trên 200 tỷ đồng...

Thông qua cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị huy động hơn 42 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và các nhà trường tại các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai, dịch bệnh... Nhiều phong trào thi đua đã tiếp tục có sức lan toả mạnh mẽ như phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” với nội hàm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và cuộc thi đua “Mỗi thầy cô, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Từ các phong trào đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống đội ngũ và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu Công đoàn Giáo dục Việt Nam cần xác định các phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, tạo động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu đối mới có tính đột phá trong giáo dục và đào tạo; tranh thủ sự đồng thuận, kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị - xã hội, tạo thành nguồn lực tổng hợp để đưa phong trào phát triển toàn diện, bền vững.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm. Phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lan tỏa hình ảnh cao đẹp của nhà giáo.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen và chứng nhận của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tuyên dương 19 tập thể và 63 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, cuộc vận động giai đoạn 2020-2025.

Dương Chung