Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đồi E2, Điện Biên

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương dự lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; nguyện một lòng đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đến dự Lễ Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích đồi E2 ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khởi công xây dựng vào tháng 6/2025 với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có mặt bằng hình chữ “nhất”, kiến trúc 2 tầng mái, 5 gian, diện tích 160m2, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê tông cốt thép với kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, không gian lịch sử của khu di tích. Trong Nhà tưởng niệm, đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước, quê hương.

Cùng với Nhà tưởng niệm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: Lầu Tả, Lầu Hữu đặt hai bên theo bố cục truyền thống; nghi môn bằng đá, hệ thống sân, đường nội bộ, kè chắn đất, lan can, cảnh quan cây xanh gắn với hình ảnh và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hệ thống nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung nội dung, hiện vật, không gian trưng bày, lối đi cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Điện Biên đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 được đưa vào sử dụng sẽ trở thành không gian văn hóa-tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên. Công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào tử nạn tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tỏ lòng tri ân sâu sắc, Đoàn đại biểu nguyện phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiếp tục nỗ lực đạt được những thành tựu mới, xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Những mục tiêu, định hướng lớn được xác lập tại Đại hội chính là sự tiếp nối lý tưởng mà các anh, các chị đã gửi lại nơi chiến trường xưa - lý tưởng về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và giàu mạnh.

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là chiến công oanh liệt của quân đội và nhân dân Việt Nam, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự kế thừa, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để làm nên chiến thắng vĩ đại ấy, tại chiến trường Điện Biên Phủ, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1- nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các Anh hùng liệt sĩ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can cùng 641 đồng đội, những người đã anh dũng hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo nhandan.vn