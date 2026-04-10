Tổng kết Dự án Trường học an toàn, hạnh phúc, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 10/4, Ban Quản lý Dự án Trường học an toàn, hạnh phúc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Sau khi được kiện toàn vào tháng 8/2025, Ban Quản lý Dự án nhanh chóng ổn định tổ chức, thiết lập cơ chế phối hợp, kết nối địa bàn theo đơn vị hành chính mới, bảo đảm việc triển khai Dự án liên tục, không gián đoạn. Hiện Dự án được thực hiện tại 11 xã, với 26 cơ sở giáo dục tham gia, gồm 13 trường mầm non và 13 trường tiểu học, trung học cơ sở.

Năm 2025, các hoạt động của Dự án được triển khai đồng bộ, tập trung vào các nhóm nội dung: Cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm; phát triển kỹ năng cho trẻ em; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, Dự án đã cải tạo và đưa vào sử dụng 1 nhà vệ sinh tại Trường Mầm non Tân Minh; trang bị, vận hành 1 phòng học tin học tại Trường TH&THCS Nam Phong; xây dựng 1 thư viện tại Trường Mầm non Tân Mỹ; bổ sung sách, truyện cho 2 thư viện trường học. Các hạng mục này góp phần cải thiện trực tiếp điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ theo hướng an toàn, thân thiện.

Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, giáo dục hòa nhập, tư vấn tâm lý học đường, ứng dụng trí tuệ nhân tạo... với hơn 160 lượt cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia bồi dưỡng. Sau tập huấn, giáo viên bước đầu vận dụng vào thực tế giảng dạy và chăm sóc trẻ, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và năng lực thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Dự án cũng tổ chức cho 77 cán bộ quản lý, giáo viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Lạng Sơn về tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm ở bậc mầm non và tiểu học. Hoạt động này giúp đội ngũ tiếp cận các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến, làm cơ sở vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tế địa phương.

Trong phát triển kỹ năng cho học sinh, Dự án đã thành lập và duy trì hoạt động 13 câu lạc bộ tại các trường tiểu học và trung học cơ sở; tổ chức bồi dưỡng giáo viên phụ trách và học sinh nòng cốt, góp phần phát triển kỹ năng sống, năng lực xã hội cho học sinh.

Đối với công tác hỗ trợ, Dự án đã kịp thời hỗ trợ chi phí học tập, khám, chữa bệnh cho 72 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 1,44 triệu đồng/em. Đồng thời, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ; tăng cường kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật; hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị được hỗ trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả triển khai Dự án và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gồm: Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành; nâng cao chất lượng, chiều sâu các hoạt động; tăng cường tính bền vững của Dự án. Trọng tâm là tiếp tục đầu tư, cải thiện môi trường học tập an toàn, thân thiện; bổ sung sách, truyện cho thư viện; xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh tại các cơ sở giáo dục; trang bị thiết bị phù hợp cho thư viện, phòng tin học và khu vui chơi.

Bên cạnh đó, Dự án sẽ tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên; tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng đa dạng cho trẻ em; tăng cường giáo dục hòa nhập và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao năng lực cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ.

Dương Liễu