Tổng thống Pháp khẳng định EU sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine

Ngày 3/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Liên minh châu Âu (EU) cùng các đối tác đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine, sẵn sàng được kích hoạt ngay sau khi Kiev và Moscow đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu trước thềm hội nghị của nhóm “Liên minh thiện chí” dự kiến diễn ra vào hôm nay (4/9) tại Thủ đô Paris, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Châu Âu đã sẵn sàng cung cấp những bảo đảm an ninh cần thiết cho Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột.

Theo kế hoạch, cuộc họp của nhóm “Liên minh thiện chí” sẽ quy tụ khoảng 30 quốc gia, trong đó có hầu hết là các thành viên EU cùng với Anh, Canada và Nhật Bản. Mục tiêu chính là công bố “gói bảo đảm an ninh” cho Ukraine sau nhiều tháng đàm phán. Theo giới ngoại giao, các biện pháp có thể bao gồm hỗ trợ phòng không và phòng thủ tên lửa, tăng cường chia sẻ tình báo, bảo đảm tài chính và huấn luyện quân sự lâu dài cho quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, một yếu tố then chốt là sự tham gia của Mỹ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng “hỗ trợ ở mức độ nào đó”, song vẫn chưa đưa ra các cam kết cụ thể. Châu Âu kỳ vọng Washington sẽ đảm nhận vai trò “backstop”, một cơ chế dự phòng pho phép Mỹ kích hoạt năng lực quân sự chiến lược nếu hệ thống phòng thủ của châu Âu gặp hạn chế hoặc bị quá tải.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mới đây cũng bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ sớm sát cánh cùng với các đồng minh châu Âu trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Tuyên bố của ông Emmanuel Macron gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng châu Âu sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh lục địa, ngay cả trong bối cảnh Mỹ còn do dự. Giới quan sát cho rằng, nếu được thông qua tại Paris, các bảo đảm an ninh này sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong giai đoạn hậu xung đột ở Ukraine, đồng thời củng cố uy tín lãnh đạo của châu Âu trên trường quốc tế.

