Trạm Y tế xã Vĩnh Phú - địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân

Trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở đang chuyển mình nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân, Trạm Y tế xã Vĩnh Phú là một trong những điểm sáng, địa chỉ tin cậy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Bác sĩ Trạm Y tế xã Vĩnh Phú thăm khám sức khỏe cho người dân.

Mạng lưới vững từ cơ sở

Xã Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã: Phú Đa, Ngũ Kiên, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, An Tường và Lý Nhân. Với địa bàn rộng, dân số hơn 49 nghìn người, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống y tế cơ sở.

Xác định y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống chăm sóc sức khỏe, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, củng cố mạng lưới y tế. Hiện xã có Trạm Y tế chính và 5 điểm trạm, tạo điều kiện để người dân ở mọi khu vực được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, kịp thời.

Đồng chí Phạm Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú cho biết: “Việc củng cố hệ thống y tế cơ sở là yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ quan trọng. Khi sức khỏe người dân được đảm bảo ngay tại cơ sở chính là nguồn lực mạnh nhất để phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Trạm Y tế xã Vĩnh Phú hiện có 40 cán bộ, viên chức, gồm 7 bác sĩ, 5 y sĩ đa khoa, 2 y sĩ y học cổ truyền, 2 cử nhân y tế công cộng, 9 điều dưỡng đại học, 8 điều dưỡng cao đẳng, 3 nữ hộ sinh và 3 dược sĩ. Bên cạnh đó, mạng lưới 42 nhân viên y tế thôn bản và 63 cộng tác viên dân số đã góp phần đưa các chương trình y tế đến gần hơn với người dân.

Chủ động quản lý sức khỏe từ xa

Trạm Y tế xã Vĩnh Phú chú trọng công tác y tế dự phòng, quản lý sức khỏe từ sớm, từ xa. Trong 5 tháng đầu năm 2026, trạm đã thực hiện 21.319 lượt khám dự phòng, khẳng định vai trò trong việc sàng lọc và phát hiện bệnh sớm tại cộng đồng.

Nhân viên y tế Trạm Y tế xã Vĩnh Phú cho trẻ từ 6 - 36 tháng uống vitamin A.

Công tác tiêm chủng mở rộng được trạm triển khai đồng bộ, nhiều chỉ tiêu đạt 100% như: lao (41/41 cháu), sởi mũi 1 (36/36 cháu), tiêm chủng đầy đủ (36/36 cháu), sởi Rubella (51/51 cháu), DPT4 (51/51 cháu), viêm não Nhật Bản mũi 1 (38/38 cháu), viêm não Nhật Bản mũi 2 (39/39 cháu), tiêm chủng cho trẻ 7 tuổi (57/57 cháu). Riêng viêm não Nhật Bản mũi 3 đạt 56/57 cháu, tương đương 98%.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và dinh dưỡng được quan tâm. Trong 5 tháng đầu năm, trạm ghi nhận 161 trẻ được sinh ra, thực hiện 571 lượt khám thai, 272 lượt khám phụ khoa và điều trị thành công cho 42 trường hợp. Đặc biệt, chương trình uống vi chất dinh dưỡng đạt tỷ lệ 100% với 1.389 trẻ được uống vitamin A.

Nhân viên Trạm y tế xã Vĩnh Phú chăm sóc vườn cây thuốc nam.

Nhờ chủ động trong giám sát, phòng chống dịch bệnh, trong 5 tháng qua, địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn. Toàn xã có 13 ca mắc các bệnh truyền nhiễm (6 ca cúm, 3 ca tay chân miệng, 2 ca lao phổi, 1 ca viêm gan B và 1 ca tiêu chảy). Công tác quản lý HIV/AIDS được thực hiện thường xuyên, bảo đảm theo dõi, điều trị theo quy định.

Một điểm nhấn trong công tác y tế tại Vĩnh Phú là sự quyết tâm cải thiện môi trường sống. Đến nay, 100% hộ gia đình đã có nhà tiêu và nhà tắm hợp vệ sinh. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt. Trên địa bàn hiện có 242 cơ sở kinh doanh thực phẩm, trong đó trạm đã phối hợp kiểm tra 35 cơ sở, tất cả đều đạt yêu cầu. Trên địa bàn xã không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với 23 bài phát thanh và 142 lượt phát sóng, nâng cao nhận thức cho người dân.

Ông Nguyễn Doãn Phúc, người dân thôn Đông chia sẻ: “Các y, bác sĩ ở trạm tận tình, chu đáo, chuyên môn tốt. Chúng tôi yên tâm khi được khám và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương”.

Bác sĩ đa khoa Nguyễn Công Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Vĩnh Phú khẳng định: "Kim chỉ nam trong mọi hoạt động của đơn vị chính là sự tận tâm. Thời gian tới, trạm tập trung hoàn thiện “căn cước sức khỏe” cho người dân thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử. Đó là cách đơn vị hiện thực hóa cam kết hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đồng thời giảm tải áp lực cho tuyến trên bằng chính chất lượng chuyên môn tại chỗ.

Với sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và đổi mới phương thức hoạt động, Trạm Y tế xã Vĩnh Phú đang từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

Ngọc Thắng