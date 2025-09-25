Trang bị kiến thức, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Từ ngày 22-24/9, Công an tỉnh đồng loạt tổ chức 9 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở khu vực Hoà Bình, Vĩnh Phúc - những thành viên chưa tham gia bồi dưỡng năm 2025.

Theo kế hoạch, tổng số có 23 lớp bồi dưỡng với trên 6.000 học viên tham gia, chia thành 3 tổ (khu vực Hoà Bình 2 tổ, khu vực Vĩnh Phúc 1 tổ); 14 lớp còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức đến ngày 2/10.

Lãnh đạo và cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh hướng dẫn cách điều khiển giao thông

Các học viên được bồi dưỡng về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Trong đó, tập trung vào 6 chuyên đề: Nắm tình hình về an ninh trật tự; xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng tại điểm xã An Bình

Sau mỗi lớp, học viên viết thu hoạch và được cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được coi là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an. Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật; trang bị kỹ năng thực hiện nhiệm vụ và xử lý các các tình huống thực tế, hỗ trợ đắc lực cho Công an cấp xã trong đảm bảo an ninh trật tự từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Cẩm Lệ