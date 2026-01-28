Trao 100 suất quà Tết cho người yếu thế tại xã Đà Bắc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 28/1, tại xã Đà Bắc, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo xã Đà Bắc trao quà cho các hộ khó khăn.

Tại chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi cùng Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 100 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng, với tổng kinh phí 60 triệu đồng cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ trên địa bàn.

Các phần quà được gửi tới người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hộ nghèo thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành và doanh nghiệp đối với những hoàn cảnh kém may mắn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Các đại biểu tham dự chương trình tặng quà.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí ấm áp và đủ đầy hơn.

Nguyễn Thúy - Sơn Tùng