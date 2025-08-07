Trao tặng 11.500 vé xe miễn phí cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

{title}
Sáng 7/8, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình phối hợp với Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình; HTX Vận tải Sông Đà, Công ty CP ô tô khách Hà Tây và Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hiển Vinh tổ chức trao tặng vé xe miễn phí cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Đại diện Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình trao vé xe miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận đang điều trị tại bệnh viện.
Theo đó, 4 Công ty, HTX vận tải hành khách đã trao tặng 11.500 vé xe miễn phí trong 1 năm cho 41 bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị chạy thận nhân tạo, thường xuyên phải di chuyển để lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Trong đó, Công ty TNHH ô tô buýt Hòa Bình trao tặng 7.000 vé; HTX Vận tải Sông Đà và Công ty CP ô tô khách Hà Tây mỗi đơn vị trao 1.250 vé; Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hiển Vinh trao tặng 2.000 vé.
Đây là hoạt động thiết thực, nhân văn, góp phần giảm chi phí đi lại và động viên tinh thần cho người bệnh trong hành trình điều trị bệnh.
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đang điều trị cho hàng trăm bệnh nhân chạy thận. Để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn, bệnh viện đã phối hợp với các doanh nghiệp, HTX vận tải hành khách trên địa bàn nhằm hỗ trợ chi phí đi lại cho bệnh nhân.
Chương trình không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ của đội ngũ y, bác sỹ và các đơn vị phối hợp đối với cộng đồng, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, cổ vũ người bệnh vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật.
Đinh Hòa
