Đảng ủy phường Vĩnh Phúc:

Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2025 cho 133 đảng viên

Sáng 25/8, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đợt 2/9/2025. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Lương Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1927

Đợt 2/9, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc có 133 đảng viên vinh dự được trao tặng và truy tặng Huy hiệu từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng. Trong đó, có đảng viên Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1927, sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố Mới được nhận Huy hiệu 80 tuổi Đảng; có 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 35 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 35 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 27 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đây là phần thương cao quý của Đảng, là sự ghi nhận, tri ân của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến không ngừng của các đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Hoàng Nga