Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra sạt lở đê hữu Thao, xã Tam Nông

Sáng 21/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra thực địa tình hình sạt lở bờ sông đoạn từ K71+500 - K73+300 thuộc địa phận đê hữu Thao, xã Tam Nông. Cùng đi có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tại khu vực sạt lở

Báo cáo nhanh tại thực địa khu vực sạt lở, đại diện lãnh đạo xã Tam Nông cho biết, trong thời gian gần đây, xã Tam Nông liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão có cường độ mạnh. Các đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn sông Đà và sông Thao đổ về, đã làm mực nước trên sông Hồng và sông Thao dâng cao, dòng chảy xiết, thay đổi hướng, gây xói mòn mạnh bờ sông. Ảnh hưởng của mưa lũ liên tiếp khiến đất ven sông bão hòa nước, giảm độ ổn định, dẫn đến nhiều vị trí xuất hiện sạt trượt, nứt gãy, đặc biệt tại các đoạn bờ sông có nền đất yếu hoặc chưa được kè bảo vệ.

Vị trí sạt lở tại đoạn Km72 - Km72+200 (khu vực nhà văn hóa khu 9 Hương Nộn)

Ngoài ra, sự thay đổi hướng dòng chảy và hiện tượng xoáy sâu về phía bờ hữu Thao đã làm tăng cường mức độ xói mòn, khoét sâu chân bờ, khiến tình trạng sạt lở diễn biến nhanh và phức tạp hơn, đe dọa an toàn tuyến đê, đất sản xuất và khu dân cư ven sông.

Tại đoạn tương ứng K71+500 - K73+300 đê hữu Thao, thuộc địa phận khu 10, khu 11 và khu 12 xã Tam Nông, tình trạng sạt lở, sụt trượt mái bờ sông đang diễn biến ngày càng phức tạp. Trước diễn biến nghiêm trọng đó, ngày 09/9/2025, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 958 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu Thao đoạn Km73+100 - Km73+300, thuộc xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu vực xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ, vở sông đê hữu Thao đoạn Km73+100 - Km73+300, thuộc xã Tam Nông.

Mới nhất, tại đoạn Km72 - Km72+200 (khu vực nhà văn hóa khu 9 Hương Nộn), mái bờ liên tục bị sạt lở, sụt lún, xói sâu vào sát đường bê tông dân sinh, nhiều vị trí hình thành hàm ếch, xuất hiện các vết nứt dọc mái, với chiều dài khu vực ảnh hưởng khoảng 200 m.

Hiện các vết nứt phát triển nhanh và xuất hiện ngày càng dày đặc, trong đó vết nứt gần nhất chỉ cách mép đường bê tông khoảng 0,6 m. Nguy cơ sạt trượt lan rộng rất cao, trong khi khu vực sát đường bê tông có rất nhiều hộ dân sinh sống, tiềm ẩn rủi ro lớn về an toàn người và tài sản nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Trước diễn biến sạt lở ngày càng nhanh và phức tạp, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại khu vực sạt lở

Trước tình hình trên, UBND xã Tam Nông đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã phối hợp với các khu dân cư có sạt lở tiến hành cắm biển cảnh báo, căng dây khoanh vùng khu vực nguy hiểm, ngăn không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.

Chỉ đạo tại hiện trường các khu vực kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu UBND xã Tam Nông cắt cử lực lượng trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông, không cho người dân qua lại khu vực sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục thực hiện Quyết định số 958 của UBND tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở bờ sông đê hữu Thao đoạn Km73+100 - Km73+300, thuộc khu 9 Hương Nộn, xã Tam Nông; quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở tại vị trí phát sinh mới để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm bảo đảm an toàn tuyến đê hữu Thao và đời sống của Nhân dân khu vực bị ảnh hưởng.

Đinh Vũ