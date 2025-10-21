Sơ kết công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Sáng 21/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tổ chức sơ kết công tác phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại Hội nghị

Tỉnh Phú Thọ có tổng đàn lợn gần 2 triệu con bao gồm cả lợn con theo mẹ, đứng thứ 2 toàn quốc (sau tỉnh Đồng Nai). Sản lượng thịt lợn hơi đạt khoảng 320 nghìn tấn/năm, chiếm 70% tổng sản lượng thịt hơi các loại (470 nghìn tấn/năm).

Toàn tỉnh có trên 421 nghìn hộ chăn nuôi, trong đó có khoảng 134 nghìn hộ chăn nuôi lợn (chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư), hiện nay có trên 5.300 trang trại (đa số chăn nuôi theo quy mô nhỏ và vừa). Tỷ lệ đầu lợn được chăn nuôi tại các trang trại chiếm khoảng 43,4% tổng đàn toàn tỉnh do có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô lớn.

Lũy kế đến ngày 19/10, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 122 xã, phường; công bố dịch tại 109 xã, phường (trong đó đã có 74 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 12.960 hộ (bằng 9,6 % số hộ toàn tỉnh); ốm, chết, tiêu hủy trên 130 nghìn con (bằng 6,4 % số lợn toàn tỉnh); tiêu hủy gần 7.500 tấn (năm 2019 tiêu hủy 11,6 ngàn tấn).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác phòng, chống bệnh DTLCP

Qua kiểm tra thực tế từ các ổ dịch đầu tiên cho thấy dịch bệnh chỉ xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Kết quả chẩn đoán phân biệt chuyên sâu trên địa bàn tỉnh cho thấy 24/26 mẫu thuộc chủng vi-rút mới, tái tổ hợp (92%), độc lực cao, vacxin hiện tại chưa có tác dụng với chủng vi-rút mới này. Đây là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh.

Để phòng chống bệnh DTLCP, UBND tỉnh đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo các Sở ngành, UBND các xã, phường tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời ban hành trên 60 văn bản; đồng thời thành lập 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực trực tiếp đến cơ sở hướng dẫn các địa phương xử lý ổ dịch, kiểm tra, giám sát, lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh; thành lập 6 đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh DTLCP.

Trong công tác phòng, chống dịch, toàn tỉnh đã sử dụng trên 33.000 lít hóa chất khử trùng, trên 209 tấn vôi bột để tiến hành khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường chăn nuôi cho trên 48.900 hộ, 140 chợ với tổng diện tích khử trùng trên 11,2 triệu m2.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp với ngành Nông nghiệp xử lý 13 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, giết mổ lợn trái quy định, tiêu thụ thịt lợn làm sản phẩm chế biến xử lý tiêu hủy 259 con lợn, trọng lượng trên 22 tấn và trên 42 tấn thịt và nội tạng lợn.

UBND các xã, phường đã thành lập trên 300 chốt kiểm dịch động vật tạm thời và tổ kiểm dịch động vật lưu động thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ lợn chết, lợn bệnh và kiểm soát hành vi vứt xác lợn chết, lợn bệnh ra môi trường...

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu về vấn đề phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi

Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao nỗ lực của các ngành, chính quyền các địa phương trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP trong điều kiện hết sức khó khăn. Đến nay về cơ bản đã khống chế được dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định: Dịch bệnh chỉ phát sinh ở các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa chú ý đến chăn nuôi an toàn sinh học. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp cần chú ý phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyền truyền về tầm quan trọng trong vấn đề xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; không vội vàng tái đàn.

Các địa phương kiên quyết không cho phép người chăn nuôi tái đàn với các cơ sở chăn nuôi không đủ điều kiện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc chống dịch theo đúng nhiệm vụ được phân công; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP và các dịch bệnh khác trong chăn nuôi theo đúng quy định; không để các ổ dịch bệnh mới phát sinh trên địa bàn tỉnh.

Giám sát chặt các ổ dịch đã phát sinh, không để tái phát, lây lan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh gây thiệt hại đến sản xuất. Phát triển chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, thủy sản để bù đắp lượng thực phẩm bị thiếu hụt do tiêu hủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp, ngành cần phối hợp chặt chẽ để cơ bản đến giữa tháng 11/2025, toàn tỉnh sẽ có thể công bố hết dịch. Sớm triển khai tháng vệ sinh môi trường, khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2025.

Phan Cường