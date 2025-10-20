Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy lúc 11h

{title}
Vào hồi 11 giờ trưa nay (20/10), Nhà máy thủy điện Hòa Bình sẽ tiến hành mở 1 cửa xả đáy.
Qua theo dõi, vào hồi 07h00’ ngày 20/10/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,84m, mực nước hạ lưu 8,69m, lưu lượng về hồ 3.244m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 964m3/s. Că ncws vào việc vận hành được thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 8039/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Thời gian qua công tác vận hành xả lũ tại Nhà máy thủy điện Hòa Bình được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình và khu vực hạ du
Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình chỉ đạo chính quyền các cấp khẩn trương thông báo đến người dân, các tổ chức hoạt động trên, ven sông, đặc biệt là các cơ sở nuôi trồng thủy sản, bến đò, công trình đang thi công, khai thác - tập kết - trung chuyển cát sỏi... để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.
Bộ cũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ mực nước, diễn biến dòng chảy, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý nếu có tình huống bất thường phát sinh trong quá trình xả lũ.
Theo ghi nhận, thời gian qua công tác vận hành xả lũ đang được Công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực hạ du.
Mạnh Hùng
