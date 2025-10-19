Giải việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng”

Sáng 19/10, tại Công viên Văn Lang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức Giải việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” với sự tham gia của hơn 800 vận động viên là các cán bộ viên chức, người lao động đến từ các khoa, phòng, trung tâm của bệnh viện

Các vận động viên tràn đầy năng lượng tại điểm xuất phát

Giải chạy gồm 2 nội dung: Nam chạy 6km và nữ chạy 4km, với đường chạy quanh vành đai hồ Công viên Văn Lang. Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, các vận động viên đã nhanh chóng nhập cuộc, thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, quyết tâm. Những bước chân mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, cùng tiếng hò reo cổ vũ của đồng nghiệp đã tạo nên bầu không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần “Khỏe để cống hiến - Khỏe để phục vụ cộng đồng”.

Vận động viên nữ đầu tiên cán đích

Giải việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” là một hoạt động trong khuôn khổ Hội thao cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh (22/11/1965 * 22/11/2025).

Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, mà còn tăng cường sức mạnh tập thể và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, khẳng định hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trong thời đại mới - khỏe mạnh, năng động, tận tâm và đầy nhiệt huyết.

Với tinh thần ấy, Giải việt dã “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” không chỉ dừng lại ở một sân chơi thể thao đơn thuần, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện tiếp tục rèn luyện, trau dồi năng lực chuyên môn và y đức, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy hàng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên

Kết thúc giải chạy, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 20 giải Khuyến khích và 6 giải Truyền cảm hứng cho các vận động viên tham gia.

Mai Anh