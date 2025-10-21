Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tam Dương Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 21/10, Hội Nông dân xã Tam Dương Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025-2030

Hội Nông dân xã Tam Dương Bắc hiện có 38 chi hội với gần 3.400 hội viên, trong đó có 475 hội viên là đảng viên. Các chi hội duy trì sinh hoạt có nền nếp, tỷ lệ hội viên sinh hoạt đạt cao.

Trong giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân xã đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân phát triển. Hội đã khẳng định rõ hơn vai trò và vị trí của mình trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Là tổ chức nòng cốt trong các phong trào nông dân, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó khai thác tốt tiềm năng về đất đai, lao động và tính cần cù, sáng tạo của nông dân...

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng. Hoạt động công tác hội và phong trào nông dân góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, hội viên nông dân. Đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân của xã đạt 9,31%/ năm, thu nhập bình quân đầu người là trên 67 triệu đồng/người/năm. Trong 2 năm qua, toàn xã có 2500 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng và nhiều công lao động để đất mở rộng đường thôn, ngõ xóm. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025-2030

Với chủ đề: Đoàn kết-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Nông dân xã tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; nghị quyết Hội cấp trên và các phong trào thi đua.

Trong đó, chú trọng vận động nông dân gương mẫu thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo nông dân vào hội, xây dựng hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là trung tâm, chủ thể trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

Phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ, hội viên nông được tuyên truyền học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, của hội cấp trên. Trong nhiệm kỳ kết nạp 100-150 hội viên, 100% chi hội đạt khá và vững mạnh.

Phấn đấu có từ 50% - 60% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hằng năm; 100% hội viên nông dân sản xuất kinh doanh nông sản đăng ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội xây dựng được các mô hình Hợp tác xã; mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ hoạt động có hiệu quả.

Các đại biểu thăm khu trưng bày sản phẩm nông sản của hội viên nông dân xã

Đại hội đã công bố quyết chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Dương Bắc nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga