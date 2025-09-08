Xã hội
Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 8/9, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Liên Minh phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Việt Trì, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Ba cùng Công ty TNHH và xây dựng Hưng Thịnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2025- 2026.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo xã Liên Minh cùng các đơn vị tài trợ trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Lương Lỗ, xã Liên Minh

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo xã Liên Minh cùng các đơn vị tài trợ trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Lương Lỗ, xã Liên Minh

Tại chương trình, lãnh đạo xã Liên Minh và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Việt Trì, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Ba cùng Công ty TNHH và xây dựng Hưng Thịnh Phú Thọ đã trao tặng 93 chiếc xe đạp, trị giá 145 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại 6 trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Liên Minh.

Đây là món quà ý nghĩa đối với các em học sinh, giúp các em có phương tiện đến trường, thêm động lực để cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục vững bước trên hành trình vượt khó, học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

