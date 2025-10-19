Trẻ PVF-CAND là bài toán khó với Xuân Thiện Phú Thọ

Lúc 18h, ngày 19/10, CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẽ có trận tiếp đón đội Trẻ PVF-CAND trên sân vận động Việt Trì trong khuôn khổ vòng 4-Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia mùa giải 2025-2026. Đây sẽ là một thử thách không đơn giản cho Đội bóng Đất Tổ trên con đường tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Đội Trẻ PVF-CAND khi đến Việt Trì đã được Ban tổ chức bố trí buổi tập làm quen sân đấu chính. Đây sẽ là một trận đấu mà Trẻ PVF-CAND rất quyết tâm giành chiến thắng, bởi lẽ ngày diễn ra trận đấu cũng chính là ngày lịch sử với họ khi Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF-CAND chính thức khởi công xây dựng sân vận động quy mô 50.000 chỗ ngồi.

Trẻ PVF-CAND chắc chắn muốn có kết quả tốt để chào mừng ngày khởi công xây SVĐ 50.000 chỗ ngồi

Ở buổi tập chiều 18/10, các cầu thủ PVF-CAND chỉ tập khoảng 40 phút với chủ yếu các bài khởi động, làm nóng cơ thể, duy trì cảm giác bóng và làm quen mặt sân chứ không tập chiến thuật. Thực tế, đây không phải là vấn đề với họ vì vốn dĩ, các cầu thủ của PVF-CAND hầu hết đều cùng một lứa trẻ đã được đào tạo cùng nhau nhiều năm và đã rất ăn ý với nhau.

HLV Nguyễn Duy Đông đã có rất nhiều thành công với các lứa trẻ PVF trước khi được giao nhiệm vụ ở Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa này

Đội bóng này cũng đang được dẫn dắt bởi chính người thầy đã rất hiểu các cầu thủ trẻ PVF-CAND, đó là HLV Nguyễn Duy Đông. Trong 11 năm làm việc ở Trung tâm PVF, ông đã đưa các đội trẻ của lò đào tạo này vào 8 trận chung kết và có 5 chức vô địch quốc gia. Những cầu thủ trong đội hình hiện tại đã cùng HLV Duy Đông vô địch trọn bộ các giải trẻ quốc gia, từ U15, U17, U19 cho tới U21. Đó cũng chính là lợi thế của Trẻ PVF-CAND nếu so với Xuân Thiện Phú Thọ, một đội bóng mà HLV Lê Quốc Vượng vẫn chưa có nhiều thời gian làm việc.

Các trợ lý HLV của Trẻ PVF-CAND thường xuyên tham gia trực tiếp vào những bài tập.

Xét về màn trình diễn trong các trận đấu đã qua, Trẻ PVF-CAND cũng đã chơi rất ấn tượng. Trong 3 trận đấu tiên, dù gặp phải 3 đối thủ rất mạnh là Quảng Ninh, TP.HCM và Bắc Ninh, nhưng đến lúc này, đội bóng của HLV Nguyễn Duy Đông đã có được 4 điểm với 1 trận thắng Quảng Ninh, 1 trận thua TP.HCM và trận đấu ở vòng trước hòa 3-3 đầy đáng tiếc trước ứng viên lên hạng Bắc Ninh.

Nếu may mắn hơn trong các trận đấu trước thì Trẻ PVF-CAND đã có thể có nhiều hơn 4 điểm

Chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, HLV Nguyễn Duy Đông cho biết: "Trong các trận trước gặp các đối thủ có kinh nghiệm và kinh nghiệm lại là điều mà chúng tôi còn thiếu. Tôi cũng đã rút kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ về sự tập trung trong từng phút một và tránh những sai sót không đáng có. Ở trận đấu với Xuân Thiện Phú Thọ, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang về những điểm số cho đội".

HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt đội Trẻ PVF-CAND

Đội hình của Trẻ PVF-CAND ngoài lứa chủ đạo của lò PVF với các cầu thủ sinh từ năm 2004 đến 2007 thì trong mùa giải năm nay cũng được bổ sung thêm một số cầu thủ nhiều kinh nghiệm ở những vị trí còn yếu như thủ thành Tống Đức An, tiền vệ Nguyễn Như Tuấn hay hậu vệ Mạc Đức Việt Anh.

Đáng chú ý, họ cũng có một ngoại binh trong đội hình là tiền đạo Joseph Khalio. Dù mới ra sân 1 trận trong cuộc đối đầu với Bắc Ninh, nhưng tiền đạo người Trinidad & Tobago cũng để lại dấu ấn với 1 bàn thắng. Chân sút này sở hữu chiều cao tới 1m85 cùng với thể lực và sức mạnh tốt.

Nếu Khalio ra sân thì các cầu thủ Phú Thọ sẽ phải đặc biệt lưu tâm đến vị trí này. Bởi lẽ trong những vòng trước, hàng thủ của đội bóng Đất Tổ chưa tìm được phương án hiệu quả để đối phó với những tiền đạo ngoại cao to như John Cley của Đồng Tháp hay Da Silva Victor của Thanh niên TP.HCM.

Joshep Khalio sẽ là vị trí mà Xuân Thiện Phú Thọ cần ưu tiên khóa chặt

Lợi thế lớn nhất mà Xuân Thiện Phú Thọ đang có được là lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu nhiều hơn tới từ tổng thể đội hình. Điều cần nhất là phải nhập cuộc tốt và bình tĩnh, tránh để những cầu thủ trẻ của PVF sớm có được sự hưng phấn.

Cùng với đó, HLV Lê Quốc Vượng cũng cần rút ra được kinh nghiệm từ cuộc chạm trán với một đội bóng khác cũng có đội hình rất trẻ và tương đồng với PVF là Thanh niên TP.HCM ở vòng 2. Ở trận đấu đó, trong hiệp 1, đội chủ nhà đã quá nôn nóng tấn công và chơi không tốt trong các tình huống bị phản công, dẫn tới 2 bàn thua rất đáng tiếc.

Nếu chơi tốt trước Trẻ PVF-CAND, Xuân Thiện Phú Thọ có thể tạo nên một bước ngoặt trong mùa giải.

Nhìn chung, với tương quan giữa 2 đội bóng, trận đấu chiều tối 19/10 trên sân vận động Việt Trì sẽ hấp dẫn và cũng là thử thách khó với Xuân Thiện Phú Thọ. Nhưng chính thời điểm này cũng là thời điểm mà thầy trò HLV Lê Quốc Vượng cần thể hiện mình. Một chiến thắng trước một đối thủ khó chơi sẽ là tiền đề không thể tuyệt vời hơn để đội bóng tạo nên cú hích tinh thần lớn cho chặng đường còn rất dài phía trước.

Huy Trần