Triển khai công tác nội chính quý II năm 2026

Chiều 9/4, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2026.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Trong quý I, các cơ quan khối nội chính đã tập trung tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Qua đó, công tác nội chính đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lễ giao nhận quân, lễ ra quân huấn luyện đúng kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết 922/2.254 tin báo, tố giác tội phạm; điều tra làm rõ 476 vụ với 940 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp; thụ lý, kiểm sát 1.212 tố giác, tin báo về tội phạm; kiểm sát điều tra 1.750 vụ với 3.527 bị can; thực hành quyền công tố xét xử sơ thẩm 144 vụ với 266 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 90 vụ với 153 bị cáo.

Toà án nhân dân hai cấp thụ lý 7.748 vụ, đã giải quyết 3.617 vụ, việc, trong đó có 1.104 vụ án hình sự với 2.184 bị cáo; 3.372 vụ án dân sự; 2.839 vụ án hôn nhân và gia đình... Chất lượng xét xử án hình sự được bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự tiếp tục đạt kết quả tích cực; cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý, giải quyết tổng số 16.058 việc với số tiền trên 5.573 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư; công tác tư pháp cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đánh giá toàn diện công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác nội chính trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan khối nội chính trong quý I. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, yêu cầu ngày càng cao, các cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, Công an tỉnh nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; chú trọng các lĩnh vực tiềm ẩn phức tạp như khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn, an ninh công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng quân sự cơ sở.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Toà án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để xảy ra án quá hạn, tạm đình chỉ không có căn cứ.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với cơ quan thi hành án dân sự, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường phối hợp liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Các cơ quan khối nội chính tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động bố trí công tác tại địa bàn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, toàn khối nội chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các cơ quan khối nội chính đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh được điều động, bố trí công tác tại địa bàn mới.

Lê Minh