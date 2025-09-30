Triển khai Thông tư sửa đổi Chương trình giáo dục phổ thông

Ngày 29/9 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 1377 /SGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng

Theo đó, thực hiện Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 17), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, các đơn vị trường học trực thuộc thực hiện phổ biến, triển khai Thông tư số 17 tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị. Nghiên cứu, rà soát, cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 17. Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học theo hướng cập nhật các nội dung bổ sung, sửa đổi tại Thông tư 17 để thực hiện từ năm học 2025-2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Hiền Mai