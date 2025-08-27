Triển lãm thành tựu đất nước trước “giờ G”

Công tác chuẩn bị cho Triển lãm Thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh (Hà Nội) đã cơ bản hoàn tất. Triển lãm mở cửa phục vụ miễn phí người dân và du khách từ ngày 28-8 đến 5-9.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Công trình không chỉ là nơi giới thiệu, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với bạn bè quốc tế, mà còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế “Expo” - mô hình kinh tế gắn với triển lãm, hội chợ, sự kiện quy mô lớn.

Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại đây sau lễ khánh thành công trình vào ngày 19-8-2025.

Không gian trưng bày triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sử dụng toàn bộ diện tích trong nhà và ngoài trời của trung tâm.

Ban Tổ chức đã bố trí không gian trưng bày hướng tâm. Theo đó, tâm của nhà triển lãm được bố trí là không gian tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son trong lịch sử, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”.

Hướng vào tâm, không gian triển lãm “95 năm cờ Đảng soi đường” được chia thành 9 sảnh.

Trong đó, sảnh chính do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đảm nhận, trưng bày với chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người” gồm hình ảnh về văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và con người Việt Nam.

Sảnh trung tâm có chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện các mốc son lịch sử từ 1930 đến nay.

Sảnh số 1 và 8 với chủ đề “Kiến tạo để phát triển”, là không gian trưng bày của 25 đơn vị gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng; các bộ, ban, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Không gian trưng bày tư liệu về bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sảnh số 5, 6, 7 là không gian trưng bày của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề “Tỉnh giàu nước mạnh”.

Sảnh số 3, 4 với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc”, trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, doanh nghiệp thương hiệu quốc gia, thể hiện khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, giàu mạnh.

Các hạng mục cơ bản hoàn tất từ thiết kế, xây dựng nội dung, thi công không gian trưng bày...

Không gian giới thiệu Hội nghị APEC sẽ diễn ra tại Việt Nam năm 2027.

Các nội dung được thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng: Pa nô, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp công nghệ hiện đại.

Phân khu thứ hai là triển lãm ngoài trời gồm các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc. Sân Nam có diện tích 45.000m2, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhận triển lãm với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”.

Sân Tây diện tích 23.000m2 mang chủ đề "Khát vọng bầu trời"; trưng bày các sản phẩm hàng không vũ trụ, các sa bàn đường bay, mẫu máy bay, vệ tinh... thể hiện tầm nhìn và đóng góp của ngành Hàng không vũ trụ.

Sân Đông diện tích 41.000m2, gồm các hoạt động giới thiệu, trưng bày, hội chợ, ẩm thực, khu vui chơi giải trí và hoạt động trải nghiệm do các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tham gia với chủ đề “Ngày hội non sông”.

Sân Bắc diện tích 46.000m2 là không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Triển lãm mở của phục vụ miễn phí người dân và du khách từ ngày 28-8 đến 5-9, thời gian mở cửa từ 8h đến 22h hàng ngày.

Một số hoạt động trong triển lãm phục vụ miễn phí nhân dân: Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9 giờ ngày 28-8; được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày 29-8: Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc. Ngày 30-8: 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc. Ngày 31-8: 20 giờ, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do UBND thành phố Hà Nội chủ trì tại sân Bắc. Ngày 1-9: Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Ngày 2-9: 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Huế chủ trì. Ngày 3-9: Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố. Ngày 4-9: 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 5-9-2025 tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật “80 năm - Con đường vinh quang”. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nguồn hanoimoi.vn