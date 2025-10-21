Gieo hạt văn hóa, gặt trái giáo dục

Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện ngành Giáo dục, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã gieo hạt văn hóa và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hình thành một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện – nơi học sinh không chỉ được học chữ mà còn học làm người.

Gieo mầm văn hóa từ những điều giản dị

Hoạt động ngoại khóa của cô và trò Trường Mầm non Liên Cơ, xã Lâm Thao.

Tại Trường Mầm non Liên Cơ, xã Lâm Thao, việc xây dựng văn hóa học đường được chú trọng. Cô Cao Thị Xuân Mai – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi triển khai chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. Trường chú trọng đổi mới môi trường hoạt động để tạo cơ hội cho trẻ khám phá, trải nghiệm, sáng tạo một cách tự nhiên nhất”. Không gian lớp học được thiết kế thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp. Các cô giáo là người bạn đồng hành với trẻ trong mỗi hoạt động. Những việc làm tuy nhỏ nhưng tạo nên nền móng đầu tiên trong việc hình thành nhân cách, đạo đức, nếp sống văn hóa cho các em. Nhờ đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục không ngừng được nâng cao, tạo được lòng tin của phụ huynh và thu hút trẻ đến trường ngày một nhiều hơn.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh.

Còn tại Trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng, xã Phù Ninh, văn hóa học đường được thể hiện ngay từ những hành vi giao tiếp hằng ngày. Cô Nguyễn Thị Kim Liên – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Với hơn 1.100 học sinh, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng văn hóa học đường từ những việc nhỏ nhất như cách chào hỏi, giao tiếp, văn hóa xếp hàng trong trường”. Khẩu hiệu xây dựng “trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng” được treo nổi bật tại trường. Học sinh được hướng dẫn cụ thể về các hành vi ứng xử có văn hóa qua các tiết học, sinh hoạt Đội, chào cờ, hoạt động ngoại khóa. Nhà trường còn tổ chức các chuyên đề, diễn đàn về tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Hành trình bền bỉ và lâu dài

Trường THPT Cẩm Khê, xã Cẩm Khê, là một trong những đơn vị tiêu biểu trong việc xây dựng văn hóa học đường gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm gần đây, nhà trường không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, đồng thời tích cực lồng ghép các nội dung về văn hóa học đường vào chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường THPT Cẩm Khê, xã Cẩm Khê.

Thầy Tạ Minh Đức – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Xây dựng văn hóa học đường không phải là công việc ngày một, ngày hai, mà là một quá trình bền bỉ, liên tục. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cả cộng đồng xã hội. Văn hóa học đường không chỉ là nội quy, quy tắc, mà là những giá trị sống được vun đắp qua từng hành động, lời nói, cử chỉ mỗi ngày”.

Không chỉ đề cao vai trò của giáo viên như người truyền đạt tri thức, Trường THPT Cẩm Khê còn khẳng định vị thế của người thầy trong việc định hướng hành vi, nuôi dưỡng giá trị sống tích cực cho học sinh. Giáo viên luôn là tấm gương về đạo đức, phong cách, ứng xử văn hóa. Đồng thời, nhà trường cũng xây dựng và duy trì các quy tắc ứng xử rõ ràng trong lớp học, khuôn viên trường, mạng xã hội... góp phần hình thành thói quen và ý thức kỷ luật cho học sinh.

Nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa giáo dục kiến thức và giáo dục nhân cách, nhà trường đã đạt nhiều thành tích nổi bật đó là thi tốt nghiệp THPT năm 2025: 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, điểm trung bình các bài thi là 7,09 điểm. Trường xếp thứ 9/35 trường trong tỉnh trước sáp nhập tăng 4 bậc, trong đó môn Lịch sử xếp thứ 2 toàn tỉnh. Tính theo tỉnh mới, xếp thứ 25/115 trường công lập. Xét tuyển đại học, nếu tính theo khối truyền thống có 35 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên; có 16 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên và 2 học sinh đạt từ 29 điểm trở lên; nhiều học sinh đỗ vào các trường đại học hàng đầu của cả nước.

Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng con người. Khi mỗi ngôi trường là một mảnh đất gieo trồng những hạt giống văn hóa, mỗi thầy cô là người chăm sóc tận tụy, mỗi học sinh là mầm non được nuôi dưỡng bằng yêu thương và trách nhiệm, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thế hệ trẻ vừa giỏi tri thức, vừa vững vàng về đạo đức, lối sống. Văn hóa học đường chính là gốc rễ bền vững để xây dựng một nền giáo dục nhân văn, hiện đại và phát triển. Cũng từ đó, tương lai đất nước sẽ được xây dựng bởi những con người có tri thức, có tâm hồn và sống tử tế.

Hạnh Thúy