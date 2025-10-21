Chiếu phim tranh giải Oscar của Italy ở Việt Nam

Liên hoan phim Italy lần thứ tư tổ chức ở Hà Nội và TP HCM cuối tháng 10, chiếu sáu phim, gồm “Vermiglio” - tác phẩm tranh giải Oscar 2025.

Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) vào ngày 20-25/10 và Galaxy Nguyễn Du (TP HCM) ngày 26-31/10. Mở màn là Vermiglio của đạo diễn Maura Delpero, lấy bối cảnh năm 1944. Phim khắc họa hậu quả chiến tranh qua ký ức của những phụ nữ vùng núi. Với các khung hình tĩnh, tác phẩm tái hiện vẻ đẹp của ký ức, nơi nỗi đau và lòng kiêu hãnh hòa làm một.

Tác phẩm giành Giải thưởng của ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81, đồng thời nhận 14 đề cử Giải thưởng David di Donatello lần thứ 70 và thắng bảy giải, gồm Phim hay nhất.

Trailer giới thiệu Liên hoan phim Italy tại Việt Nam lần thứ tư. Video: Ban tổ chức cung cấp

Mười chín (Diciannove) của đạo diễn Stefano Tortorici, do Luca Guadagnino sản xuất, đưa người xem vào hành trình lạc lối của tuổi trẻ. Nhân vật Leonard di chuyển giữa bốn thành phố, giữa lựa chọn nghề nghiệp, tình cảm và bản ngã. Cấu trúc phim lộn xộn, các cú cắt và zoom tạo cảm giác bồn chồn, ẩn dụ cho sự bất định.

Cảnh phim “Vermiglio”. Ảnh: Cinedora

Cảm thấy tốt hơn (Nonostante) của Valerio Mastandrea đặt câu hỏi về sự sống và cái chết. Phim lấy bối cảnh bệnh viện nơi linh hồn mắc kẹt giữa hai thế giới, một cô gái mới đến khơi dậy khát vọng sống của những người khác, qua đó tác phẩm gửi thông điệp về giá trị tình yêu và sự hữu hạn trong cuộc đời.

Gloria do Margherita Vicario thực hiện, kể về cô hầu gái Teresa trong tu viện Sant'Ignazio, dẫn dắt những phụ nữ đứng lên phản kháng khuôn phép. Phim đoạt nhiều giải thưởng, trong đó có Quả Cầu Vàng Italy cho Phim đầu tay hay nhất và giải David di Donatello cho Đạo diễn trẻ xuất sắc.

Chào Joe (Hey Joe) của Claudio Giovannesi xoay quanh hành trình của cựu binh Mỹ Dean Barry trở lại Naples sau hơn 25 năm để tìm con trai. Trên nền nhạc jazz và pop, bộ phim mô tả quá trình Dean đối diện quá khứ, tìm cách hàn gắn những vết thương chiến tranh và học cách tha thứ bản thân.

Khép lại liên hoan là Cuộc sống xa cách (La Vita Accanto) của đạo diễn gạo cội Marco Tullio Giordana. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Mariapia Veladiano, phim kể về Rebecca Macola, mang vết bớt đỏ trên mặt, bị mẹ ruột chối bỏ nhưng tìm được niềm an ủi với âm nhạc. Tác phẩm đoạt Giải Cống hiến tại Liên hoan phim Locarno 2024 cùng nhiều giải thưởng quốc tế.

Liên hoan phim do Tổng Lãnh sự quán Italy tổ chức, nhằm mang đến góc nhìn mới về nền điện ảnh đương đại. Giám đốc nghệ thuật Antonio Termenini cho biết các phim năm nay kết hợp giữa trải nghiệm cá nhân và hơi thở thời đại, phản ánh sự chuyển động không ngừng của con người. Sau mỗi buổi chiếu, khán giả có thể tham gia phần thảo luận cùng ông Termenini. Giá vé đồng hạng 30.000 đồng cho các hạng ghế.

