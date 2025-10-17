Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc

UBND xã Thượng Cốc vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025, dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 – 26/10. So với kế hoạch trước đó dự kiến vào ngày 18 – 19/10, thời gian tổ chức lễ hội được điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác chuẩn bị, tập luyện, đón khách du lịch và đặc biệt là thời điểm lúa chín đẹp.

Nghi thức Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) sẽ diễn ra từ chiều 24/10 đến sáng 25/10 tại đồi Mâm Xôi, xóm Dóm Bái.

Lễ hội được tổ chức quy mô cấp xã, do Đảng ủy xã Thượng Cốc chỉ đạo, UBND xã là cơ quan triển khai thực hiện. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng ruộng bậc thang, tôn vinh nghệ thuật trình diễn Chiêng Mường, hát dân ca thường rang, bộ mẹng, nghi lễ “Mừng cơm mới” cùng các món ăn, sản vật đặc trưng của đồng bào Mường. Lễ hội còn là dịp quảng bá hình ảnh địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thượng Cốc trở thành điểm đến “Bản sắc – An toàn – Thân thiện”.

Những cung ruộng bậc thang đẹp mê mẩn.

Theo kế hoạch, Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi 2025 sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như:

Nghi thức Lễ mừng cơm mới (rước vía lúa) diễn ra từ chiều 24/10 đến sáng 25/10 tại đồi Mâm Xôi, xóm Dóm Bái, với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu, nghệ nhân và người dân.

Chương trình khai mạc diễn ra sáng 25/10 tại sân khấu trung tâm, gồm chương trình nghệ thuật thực cảnh tái hiện cuộc sống lao động, canh tác ruộng bậc thang và văn hóa nông nghiệp của người Mường.

Trình diễn chiêng Mường với 200 nghệ nhân là hội viên phụ nữ các xóm, thể hiện không gian âm thanh đặc trưng của văn hóa Mường giữa khung cảnh ruộng bậc thang.

Các trò chơi dân gian như đánh mảng, bóng chuyền nam; chương trình giao lưu văn nghệ với các tiết mục hát, múa ca ngợi quê hương, Bác Hồ, cùng các làn điệu dân ca Mường.

Trưng bày gian hàng OCOP và sản phẩm nông sản tiêu biểu, khu ẩm thực và chợ quê, thu hút sự tham gia của 7 xã trong vùng cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp địa phương.

Du khách sẽ được trải nghiệm và chụp những bức hình đẹp tại mùa lễ hội 2025.

Việc tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi, xã Thượng Cốc năm 2025 không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa – lịch sử của người Mường, mà còn là bước khẳng định hướng đi đúng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc, gìn giữ không gian sinh thái nông nghiệp miền đồi, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hồng Duyên