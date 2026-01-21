Quốc phòng - An ninh
Triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy qua mạng, có người nước ngoài tham gia

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM bắt giữ và mời làm việc 28 đối tượng, trong đó có người nước ngoài để điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 20/1, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép cần sa hoạt động trên không gian mạng.

Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã bắt giữ và mời làm việc 28 đối tượng, trong đó có người nước ngoài để điều tra, làm rõ các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. Nguồn PC04.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy 100% các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3,2 kg ma túy cần sa cùng 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa.

Hiện PC04 Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định, với trạng thái sẵn sàng cao nhất, lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, tại hội nghị chuyên đề về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và nâng cao cảnh giác với tội phạm “bắt cóc online” do Công an TPHCM tổ chức ngày 19/1, Thượng tá Bùi Minh Chiến, Phó trưởng Phòng PC04 cho biết, trong năm 2025, đơn vị đã phát hiện hơn 5.700 vụ với hơn 15.000 người vi phạm pháp luật về ma túy. So với năm 2024, số vụ tăng 22,6% và số bị can tăng 32,29%. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một tấn ma túy các loại và gần 500 kg tiền chất ma túy.

Đáng báo động, tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa. Trong số hơn 15.000 người vi phạm, có hơn 5.000 người trong độ tuổi từ 18 đến 30. Riêng đối với học sinh, sinh viên, cơ quan chức năng phát hiện 61 trường hợp phạm tội. Ngoài ra, có 10 cán bộ công chức phạm tội, nhiều người có học thức và giữ chức vụ trong các ban, ngành.

Theo lãnh đạo PC04, thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Các đối tượng ngụy trang chất cấm trong bao bì thực phẩm, đồ ăn, thức uống để tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.

Theo tienphong.vn

