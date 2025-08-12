Triệu Thị Phương Thủy thi đấu nỗ lực ở Tứ kết World Games 2025

Trưa ngày 12/8, võ sỹ người Phú Thọ Triệu Thị Phương Thủy đã bước vào trận đấu Tứ kết ở Đại hội Thể thao 2025 ở nội dung Kickboxing hạng K1-52kg gặp đối thủ rất mạnh từng 3 lần vô địch World Cup là Feyzanur Azizoğlu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dù đã rất nỗ lực và có nhiều thời điểm thi đấu tốt, nhưng Phương Thủy vẫn bỏ lỡ tấm huy chương World Games một cách đáng tiếc.

Phương Thủy đã bước vào trận đấu một cách khá tự tin, cho dù đối đầu với cô là Feyzanur Azizoğlu - võ sỹ người Thổ Nhĩ Kỳ rất giàu kinh nghiệm với 3 lần vô địch World Cup và từng có 1 Huy chương bạc Giải vô địch thế giới Kickboxing. Trong khi môn sở trường của Phương Thủy là Muay Thái chứ không phải Kickboxing.

Triệu Thị Phương Thủy đã chơi một trận đấu sòng phẳng với tay đấm từng 3 lần vô địch World Cup.

Phương Thủy đã cho thấy trình độ tương đồng với đối thủ và thực hiện nhiều đòn đánh chính xác trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ở hiệp này, các trọng tài đã chấm 2 võ sỹ bằng điểm nhau. Bước sang hiệp thứ 2, Azizoğlu cho thấy kinh nghiệm, dù không tỏ ra lấn lướt so với Phương Thủy, thế nhưng võ sỹ Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra hiệu quả ở một số đòn đánh được tính điểm. Trong khi đó, Phương Thủy có một số đòn đá trúng mục tiêu nhưng điểm lại không nhảy. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của võ sỹ người Phú Thọ. Bước vào hiệp 3, hiệp đấu cuối cùng, vẫn là một thế trận rất cân bằng được 2 võ sỹ tạo ra, đã có thời điểm Phương Thủy vươn lên dẫn ngược và có những đòn đánh hiểm hóc, nhưng cô không hạ được Knock-out đối phương. Sau khi kết thúc hiệp đấu, trọng tài đã công bố người chiến thắng là võ sỹ người Thổ Nhĩ Kỳ bằng tính điểm.

Võ sỹ người Phú Thọ không ít lần tung ra những đòn đấm chính xác và dồn ép đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ về phía góc đài.

Đã có những thời điểm Triệu Thị Phương Thủy vươn lên dẫn điểm, nhưng sau đó, cô có một số đòn đá trúng mục tiêu mà không được tính điểm.

Dù lỡ hẹn với tấm huy chương World Games 1 cách khá đáng tiếc, nhưng nữ võ sỹ quê xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ vẫn có thể tự hào khi đã thi đấu ngang ngửa với một tay đấm từng 3 lần vô địch World Cup và 1 lần giành huy chương bạc giải vô địch Thế giới, trong một giải đấu mà cô là người đầu tiên của Kickboxing Việt Nam giành quyền tham dự từ trước tới nay nhờ thành tích đạt Huy chương Bạc Giải vô địch Châu Á 2024.

Giờ đây, Phương Thủy sẽ trở về và tiếp tục tập trung để hướng tới mục tiêu giành Huy chương Vàng SEA Games 33- Sân chơi mà cô từng có tấm huy chương vàng môn võ Kun Khmer ở SEA Games 32 trên đất Campuchia cách đây 2 năm.

Dù trọng tài công bố võ sỹ người Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng bằng tính điểm. Nhưng cô gái quê ở xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ vẫn hoàn toàn có thể tự hào vì đã đi vào lịch sử Kickboxing Việt Nam khi đã thi đấu rất nỗ lực trong lần đầu tiên Quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại sàn đấu Kickboxing ở Đại hội Thể thao Thế giới World Games.

World Games là Đại hội Thể thao Thế giới được tổ chức 4 năm 1 lần và dành cho các môn thể thao không có trong chương trình thi đấu Olympic. Ở kỳ World Games 2025 diễn ra tại Trung Quốc có sự góp mặt của 6.679 người, trong đó có hơn 4.000 VĐV đến từ 116 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Thể thao Việt Nam đến với Đại hội lần này với 25 VĐV thi đấu tại 8 môn thể thao là bóng ném bãi biển nữ, thể dục aerobic, billiards, bi sắt, wushu, kickboxing, muay. Trước đó, võ sỹ Nguyễn Trần Duy Nhất ở môn Muay cũng đã để lỡ huy chương đáng tiếc sau khi thua trong trận tranh Huy chương Đồng.

