Trước vòng 3, V-League 2: Thử thách lớn mang tên Trường Tươi Đồng Nai

Chiều mai 2/10, Câu lạc bộ bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ sẽ bước vào trận đấu làm khách trên sân Bình Phước của CLB Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 3, Giải hạng Nhất Quốc gia V-League 2 mùa giải 2025-2026, đây là một thử thách rất khó với đội bóng Đất Tổ khi Trường Tươi Đồng Nai được đánh giá là có lực lượng đồng đều nhất và nhiều tham vọng nhất ở mùa giải năm nay.

Nhận diện đối thủ

Ngay từ khi bốc thăm sắp xếp lịch thi đấu ở Giải hạng Nhất quốc gia, rất nhiều đội bóng chắc chắn sẽ quan tâm tới việc mình phải gặp Trường Tươi Đồng Nai ở vòng mấy. Bởi lẽ, đội hình của đội bóng này rất đồng đều và giàu kinh nghiệm so với phần còn lại của Giải hạng Nhất. Vẫn là những ngôi sao như Công Phượng, Lưu Tự Nhân, Tấn Sinh, Tấn Trường... Năm nay, họ còn được bổ sung mạnh mẽ về lực lượng với bộ đôi tiền vệ đắt giá Trần Minh Vương - Lương Xuân Trường, những cái tên rất ăn ý với Công Phượng khi từng là những cặp bài trùng trong màu áo các đội tuyển Việt Nam và CLB Hoàng Anh Gia Lai trước đây.

CLB Trường Tươi Đồng Nai từng có chuyến tập huấn tại Phú Thọ để chuẩn bị cho mùa giải năm nay

Không những vậy, sự có mặt của HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng cùng đội ngũ trợ lý thân quen giúp các cổ động viên Đồng Nai tin tưởng hơn bao giờ hết về tấm vé thăng hạng. Mùa trước, HLV Việt Thắng từng giúp Phù Đổng Ninh Bình lên hạng với thành tích kỷ lục là thắng 19 và hòa 1 sau 20 trận đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia. Đến lúc này, HLV Việt Thắng đang sở hữu chuỗi trận bất bại khi dẫn dắt các đội bóng lên tới con số 26. Những con số này chỉ ra sự chắc chắn và bản lĩnh trong từng trận đấu mà các đội bóng của HLV Việt Thắng thể hiện.

HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn đang giữ được mạch bất bại sau khi đến với Đồng Nai

Với 3 trận đấu từ đầu mùa giải, Trường Tươi Đồng Nai có 2 trận thắng gồm chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM ở Cúp Quốc gia và thắng 1-0 trước Đại học Văn Hiến ở vòng 2 Giải hạng Nhất, cùng với đó là trận hòa 2-2 trước CLB TP.Hồ Chí Minh ở vòng 1, các cổ động viên Đồng Nai có thể tạm hài lòng vào kết quả. Nhưng rõ ràng, Trường Tươi Đồng Nai đang chưa áp đảo được các đối thủ đúng như những gì mà các CĐV của họ kỳ vọng trước khi mùa giải khởi tranh, đặc biệt là ở sân chơi hạng Nhất. Vì vậy, Trường Tươi Đồng Nai chắc chắn sẽ hướng tới trận gặp Xuân Thiện Phú Thọ với mục tiêu có được chiến thắng thuyết phục.

Phương án nào cho Xuân Thiện Phú Thọ?

Nhìn 2 trận đấu đã qua của Xuân Thiện Phú Thọ dưới thời của HLV Lê Quốc Vượng, người hâm mộ bóng đá Đất Tổ có những điểm thấy đáng mừng, nhưng vẫn có nhưng điều đáng lo mà đội bóng sẽ cần phải khắc phục, đặc biệt là khi chạm trán với những đối thủ mạnh như Đồng Nai. Xét về mặt kết quả, Xuân Thiện Phú Thọ vẫn chưa thua khi có 2 trận hòa trước Đồng Tháp và Thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Điểm cộng trong 2 trận đấu đó chính là tinh thần thi đấu và vượt qua những thời khắc khó khăn.

Nếu như trong trận gặp Đồng Tháp là việc phải chơi thiếu người trong quãng thời gian dài ở hiệp 2, thì ở trận gặp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, đội bóng cũng bị dẫn tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Nhưng dù là hoàn cảnh nào thì các học trò của HLV Quốc Vượng vẫn thi đấu rất quyết tâm để có được những điểm số quý báu.

Xuân Thiện Phú Thọ vẫn đang thể hiện một tinh thần thi đấu đầy quyết tâm

Nhưng cũng có những điều cần cải thiện. Đầu tiên là nếu nhìn vào 3 bàn thua đến lúc này của Phú Thọ thì đó đều là những tình huống có dấu ấn đậm nét của các cầu thủ ngoại binh bên phía đối phương. Trong trận gặp Đồng Tháp, Phú Thọ bị John Cley ghi bàn. Còn khi gặp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, tiền đạo Da Silva Victor ghi 1 bàn và kiến tạo 1 tình huống để đồng đội lập công. Điều đó cho thấy, hàng thủ của Xuân Thiện Phú Thọ vẫn chưa thực sự có những phương án hiệu quả để khắc phục các chân sút “Tây” đến từ đội bạn.

Và trong đội hình của Trường Tươi Đồng Nai cũng có một ngoại binh là tiền đạo Alex Sandro. Cầu thủ này không to cao như 2 ngoại binh mà Phú Thọ từng đối đầu, nhưng khá nhanh và có kỹ thuật tốt. Việc phong tỏa cầu thủ người Brazil sẽ là nhiệm vụ quan trọng nếu Phú Thọ muốn có điểm.

Đội bóng Đất Tổ cần có phương án khắc chế các ngoại binh của đối phương

Trường Tươi Đồng Nai không chỉ có ngoại binh mà các nội binh của họ có trình độ rất cao, đặc biệt là các vị trí tấn công. Những trận vừa qua, Trần Minh Vương và Lưu Tự Nhân đã tỏa sáng rực rỡ. Đội bóng Đất Tổ sẽ cần phải hạn chế phạm lỗi ở những vị trí có góc sút phạt thuận lợi, bởi lẽ, ai cũng biết khả năng sút phạt của Minh Vương là đẳng cấp như thế nào. Ngoài ra, cũng cần hạn chế tối đa khoảng không để Minh Vương có thể sút xa và cũng cần kèm tốt với Lưu Tự Nhân. Đây sẽ là đều không hề dễ dàng nếu CLB Phú Thọ kiểm soát tuyến giữa không hiệu quả.

Ngoài ra, còn một cái tên khác của Đồng Nai chưa ra sân là Nguyễn Công Phượng. Nhưng theo phát biểu của HLV Việt Thắng sau trận gặp Đại học Văn Hiến, Công Phượng có thể bình phục chấn thương và quay lại tập luyện sau 1 tuần, nghĩa là đúng thời gian diễn ra trận gặp Xuân Thiện Phú Thọ. Tất nhiên, khả năng có mặt của cầu thủ này vẫn là bỏ ngỏ. Nhưng ai cũng biết khả năng tạo đột biến của Công Phượng là nổi bật như thế nào. HLV Lê Quốc Vượng chắc chắn cần có phương án sẵn sàng ngăn chặn khi tiền đạo này có thể ra sân.

Nguyễn Trọng Bảo (số 29) với phong độ cao, nên được tin tưởng sử dụng nhiều hơn

Về phần mình, ban huấn luyện Phú Thọ nên đặt niềm tin nhiều hơn vào vị trí của Trọng Bảo, cầu thủ đã tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu tại Cúp Quốc gia với cú đúp vào lưới Ninh Bình. Nhưng khi có ban huấn luyện mới thì anh lại luôn phải ngồi dự bị ở 2 trận đấu đã qua. Dù chỉ thi đấu khoảng hơn 20 phút mỗi trận, nhưng Trọng Bảo vẫn để lại dấu ấn lớn, đặc biệt là màn trình diễn tuyệt vời sau khi vào sân trong trận gặp Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, cầu thủ mang áo số 29 liên tục khuấy đảo hành lang biên trái của đội bạn và có bàn thắng rất đẹp mắt mang về 1 điểm quý giá cho Phú Thọ.

Việc mạnh dạn đặt niềm tin nhiều hơn vào Trọng Bảo có thể sẽ giúp Xuân Thiện Phú Thọ có nhiều phương án phản công hơn khi đối đầu Trường Tươi Đồng Nai. Cùng với đó, đội bóng Đất Tổ sẽ phải chắt chiu hơn nữa từng cơ hội có được trong trận đấu tới đây.

Nhìn chung, Trường Tươi Đồng Nai sẽ là thử thách rất khó với đội bóng Đất Tổ, nhưng cũng là cơ hội để kiểm chứng năng lực và tham vọng thực sự của thầy trò HLV Lê Quốc Vượng. Nếu có được 1 điểm, hay thậm chí tươi sáng hơn là 3 điểm sẽ mang lại rất nhiều sự tự tin và có thể mở ra những bức tranh tươi sáng trong giai đoạn lượt đi đối với CLB Xuân Thiện Phú Thọ.

Huy Trần