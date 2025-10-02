Xuân Thiện Phú Thọ để thua trước Trường Tươi Đồng Nai

Chiều 2/10, CLB Xuân Thiện Phú Thọ đã có trận đấu làm khách trên sân của Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 3, Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa giải 2025-2026. Trong một ngày mà các ngôi sao của đội chủ nhà tỏa sáng, các cầu thủ Phú Thọ đã chấp nhận trận thua đầu tiên.

So với trận đấu ở vòng trước gặp CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh, ở trận đấu gặp Trường Tươi Đồng Nai, HLV Lê Quốc Vượng chỉ có duy nhất một sự thay đổi trong đội hình xuất phát, đó là Đặng Ngọc Đức trở lại sau án treo giò và thay thế vị trí của Võ Ngọc Tỉnh. Đây được đánh giá là điều khá bất ngờ vì một số vị trí ở hàng thủ của Phú Thọ đã thi đấu chưa thực sự tốt trong trận đấu trước. Còn cầu thủ đã tỏa sáng với bàn thắng mang về 1 điểm trước Thanh niên TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Trọng Bảo tiếp tục có trận thứ 3 liên tiếp ngồi dự bị.

Các cầu thủ Phú Thọ gặp khó khăn trước đội hình của Trường Tươi Đồng Nai giàu kinh nghiệm.

Trong khi đó, bên phía chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai, ngôi sao của họ là Nguyễn Công Phượng vẫn chưa bình phục chấn thương và không được đăng ký trong danh sách tham dự trận đấu. Nhưng họ vẫn còn nhiều ngôi sao khác trong đội hình ra sân từ đầu như Trần Minh Vương, Lưu Tự Nhân, Lương Xuân Trường... Một trong số những ngôi sao ấy đã tỏa sáng cho đội chủ nhà.

Khá bất ngờ khi Xuân Thiện Phú Thọ mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong hiệp 1, tuy nhiên Yago Ramos đã đưa bóng đi vọt xà ngang trong cú đánh đầu ở phút thứ 9. Những phút sau đó, Đồng Nai dần kiểm soát lại thế trận và tạo ra những cơ hội rõ rệt. Đến phút thứ 26, thế bế tắc được khai thông khi từ đường căng ngang bên phía cánh phải của Lê Văn Sơn, ngôi sao Trần Minh Vương có pha dứt điểm một chạm đầy cảm giác ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tiền vệ từng ghi siêu phẩm vào lưới Hàn Quốc ở Asiad là Trần Minh Vương tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc kể từ khi gia nhập Đồng Nai.

Đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, từ quả đá phạt góc của Trường Tươi Đồng Nai, bóng được hậu vệ Phú Thọ phá ra nhưng đi đến đúng vị trí của Dương Văn Khoa, cầu thủ này tung cú sút trái phá đi thẳng vào lưới của thủ môn Anh Tuấn, nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ giữa trận.

Bước sang hiệp 2, một cơn mưa rất to tại sân Bình Phước làm cho 2 đội đều gặp khó khăn trong triển khai lối chơi. Nhưng dường như sân trơn, bóng ướt là không đủ để ngăn cản phong độ xuất sắc của Minh Vương bên phía Đồng Nai. Phút 53, cựu đội trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai có bóng từ gần giữa sân, anh quan sát đồng đội Alex Sandro thoát xuống nhưng đã việt vị nên quyết định không thực hiện đường chuyền mà đẩy bóng dài vượt qua hậu vệ Tiêu Trung Hiếu của Phú Thọ trước khi đi thêm 3 nhịp và tung cú bấm bóng đầy tinh tế để nâng tỷ số lên 3-0.

Cú bấm bóng điệu nghệ của Minh Vương nâng tỷ số lên 3-0.

Ít phút sau, chủ nhà tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 4-0 khi Phan Duy Hào của Phú Thọ đánh đầu phá bóng không thành công khiến bóng đi vào lưới nhà. Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-4 do công của ngoại binh Yago Ramos với cú đánh đầu thành bàn ở phút thứ 83. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Việc chạm trán với những ngôi sao bên phía Trường Tươi Đồng Nai cũng là dịp để các cầu thủ Phú Thọ học hỏi thêm kinh nghiệm và nhìn rõ hơn những điểm cần khắc phục.

Thất bại trước ứng cử viên hàng đầu và đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mùa giải năm nay như Trường Tươi Đồng Nai không phải là điều quá bất ngờ, nhưng trận thua cũng chỉ ra những điểm yếu mà Ban huấn luyện của CLB Xuân Thiện Phú Thọ cần khắc phục nếu muốn hướng tới những mục tiêu cao hơn của mùa giải.

HLV Lê Quốc Vượng sẽ có 17 ngày để làm điều này khi giải hạng Nhất tạm nghỉ, nhường thời gian cho các đội tuyển quốc gia thi đấu. Ở vòng 4, Xuân Thiện Phú Thọ sẽ trở về sân nhà Việt Trì để tiếp đón đội Trẻ PVF-CAND lúc 18 giờ ngày 19/10.

Huy Trần