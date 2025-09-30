Tiền vệ người Phú Thọ lần đầu được triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam

Ngày 30/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá quốc gia tập trung chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại Giải bóng đá vô địch châu Á 2027 sẽ diễn ra trong tháng 10 tới. Đáng chú ý, người con của quê hương Phú Thọ là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc vinh dự có lần đầu tiên lên khoác áo Đội tuyển Quốc gia.

Ở đợt tập trung lần này, Đội tuyển Việt Nam có 24 cầu thủ được triệu tập để sẵn sàng tham dự 2 lượt đấu rất quan trọng với đội tuyển Nepal ở sân Bình Dương (Ngày 9/10) và sân Thống Nhất (Ngày 14/10). Danh sách các cầu thủ được gọi vẫn có sự góp mặt của hầu hết những ngôi sao quen thuộc và đang có phong độ tốt như thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình), nhóm các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội như Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Đình Bắc... hay một số tên tuổi như Bùi Tiến Dũng (Thể Công- Viettel), Đỗ Duy Mạnh, Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP.HCM).

Sau tiền đạo Hà Đức Chinh, Nguyễn Xuân Bắc là cầu thủ Phú Thọ đầu tiên có vinh dự khoác áo Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik gọi lên một số cầu thủ trẻ trong thành phần U23 từng vượt qua vòng loại U23 châu Á trên sân Việt Trì cách đây gần 1 tháng như thủ môn Trần Trung Kiên (Hoàng Anh Gia Lai); các hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh (PVF-CAND), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng), Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) và đặc biệt là có cả cầu thủ người Phú Thọ là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc.

Với việc góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nguyễn Xuân Bắc trở thành cầu thủ người Phú Thọ thứ 2 trong lịch sử có được vinh dự này sau người đàn anh Hà Đức Chinh từng được lên tuyển thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021.

Danh sách 24 cầu thủ Đội tuyển Việt Nam được triệu tập trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại AFC Asian Cup 2027 vào tháng 10/2025.

Ở Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 Xuân Bắc thi đấu khá hay giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch, cá nhân anh cũng được bầu vào đội hình tiêu biểu của giải. Tới vòng loại U23 Châu Á trên sân vận động Việt Trì, Xuân Bắc đá chính trong 2 trận đấu có tính quyết định là trận ra quân gặp U23 Bangladesh và trận đấu cuối cùng tranh ngôi nhất bảng với U23 Yemen. Trong các trận đấu được ra sân, tiền vệ trung tâm quê ở xã Chân Mộng (tỉnh Phú Thọ) đều chơi tốt, có khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả và tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương.

Nhận xét về Xuân Bắc ở vòng loại U23 Châu Á, HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam là ông Kim Sang Sik cho biết: "Xuân Bắc là một cầu thủ tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Cậu ấy có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt, chạy khá nhiều trên sân trong mỗi trận đấu với nền tảng thể lực cao và đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. Nếu có thể cải thiện thêm chất lượng của những đường chuyền thì Bắc có thể trở thành một trong những tiền vệ toàn diện hàng đầu Việt Nam".

Nguyễn Xuân Bắc (người cầm cờ) đã thi đấu tốt trong màu áo U23 Việt Nam ở vòng loại U23 Châu Á và nhận được sự đánh giá cao từ HLV Kim Sang Sik.

Dù đã có phong độ tốt trong thời gian vừa qua ở cả đội tuyển U23 Việt Nam và CLB PVF-CAND ở V-League 1, nhưng việc Xuân Bắc được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia vẫn là bất ngờ khá lớn khi ở vị trí này, Đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều cái tên thuộc dạng ngôi sao đình đám như Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Chiến... Điều này cho thấy niềm tin lớn của ban huấn luyện cho chàng tiền vệ Đất Tổ.

Trước khi được gọi lên Đội tuyển Quốc gia, trong một buổi phỏng vấn với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Xuân Bắc từng chia sẻ: “Em sẽ nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình với ước mơ là một ngày nào đó sẽ được khoác áo Đội tuyển Quốc gia”. Và chỉ 1 tháng sau những lời phát biểu ấy, giấc mơ của chàng tiền vệ 22 tuổi đã trở thành hiện thực.

Ước mơ được khoác áo Đội tuyển Quốc gia mà Xuân Bắc từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn với phóng viên Báo và phát thanh-truyền hình Phú Thọ đã trở thành hiện thực.

Ở vòng loại Giải vô địch châu Á AFC Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 sau đội tuyển Malaysia. Nhưng kết quả này hoàn toàn có thể bị thay đổi nếu như FIFA có kết luận sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hoàn tất kháng cáo về án kỷ luật với việc đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả mạo trong trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam tại lượt trận thứ 2. Nếu kết luận của FIFA được giữ nguyên thì theo điều lệ của AFC, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước Việt Nam, thậm chí là phải nhận một án phạt nặng hơn là bị loại luôn khỏi giải.

Nhiều khả năng, những kết luận chính thức về vụ việc này sẽ được đưa ra trước lượt trận thứ 3 vào ngày 9/10 bởi thời hạn kháng cáo của Malaysia là trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thông báo của FIFA là 26/9. Nếu mọi thứ diễn biến theo chiều hướng có lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ có khả năng rất cao giành vé vào vòng chung kết Asian Cup lần thứ 3 liên tiếp. Nhưng trước mắt, Xuân Bắc và các đồng đội vẫn phải tập trung tối đa cho 2 lượt trận gặp đội tuyển Nepal đều diễn ra ở TP.HCM (Nepal thuê sân Thống Nhất làm sân nhà ở lượt trận thứ 4 do những điều kiện bất ổn trong nước).

Huy Trần