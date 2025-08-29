Triệu trái tim hướng về Hà Nội

Mặc dù những ngày qua thời tiết Hà Nội không thuận lợi và nhiều tuyến đường bị gián đoạn bởi mưa lớn kéo dài, nhưng rất đông người dân đã về các tuyến phố trung tâm mang theo niềm hân hoan chờ đón buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Khi bước chân hòa vào dòng người, chúng tôi không khỏi ấn tượng với một gia đình đã vượt gần 200km tới thủ đô Hà Nội để trực tiếp cảm nhận không khí tưng bừng của những ngày tháng 9 lịch sử. Từ Thanh Hóa, gia đình ông Lê Huy Nhân có mặt tại Hà Nội trước lễ Quốc khánh nhiều ngày. Hành trang họ mang theo không chỉ là chút quà quê giản dị, mà còn là niềm hân hoan được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành- sự kiện đặc biệt của năm nay. Với họ, đây không đơn thuần là một chuyến du lịch trải nghiệm, mà còn là dịp để các thế hệ trong gia đình hiểu hơn về lịch sử và cùng nhau sống trong không khí thiêng liêng của ngày hội lớn. Thật tuyệt vời biết bao khi ông được dán lá cờ Việt Nam thiêng liêng lên má người cháu nội giữa một bầu không khí tràn ngập niềm vui của cả dân tộc. Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Nhân cho biết: "Ngay khi biết tin có lễ diễu binh, diễu hành, chúng tôi đã thu xếp công việc để cả gia đình có thể ở lại Hà Nội đến ngày mùng 3 tháng 9. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ một buổi nào, từ sơ duyệt, tổng duyệt hay ngày lễ chính thức. Mưa gió thế nào thì chúng tôi cũng khắc phục để xem được các chương trình".

Gia đình ông Lê Huy Nhân (ngồi giữa) đã vượt gần 200km từ Thanh Hóa ra Hà Nội, ở lại cho tới ngày 3/9 mới về nhà.

Những ngày mùa thu lịch sử ở Hà Nội cũng thu hút sự quan tâm lớn của thế hệ trẻ từ nhiều nơi. Không ít bạn trẻ đã phải vượt qua quãng đường xa để có mặt ở đây từ sớm. Ai cũng mong muốn có được một vị trí đẹp nhất để theo dõi các sự kiện diễn ra. Đứng giữa dòng người đông đúc của Thủ đô, bạn Vũ Thảo Hà- một sinh viên tới từ phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Từ Phú Thọ, tôi đến với buổi sơ duyệt bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Thật vui khi có mặt ở đây cùng với hàng vạn người để hòa mình và ngắm bước từng khối diễu binh đi qua". Những sự kiện như thế này ngày càng giúp thanh niên thế hệ mới được hiểu thêm về lịch sử, biết đến những hy sinh của cha ông và đặc biệt là bồi dưỡng lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam.

Thế hệ trẻ đang ngày càng được thu hút bởi các hoạt động thể hiện lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc.

Với những người lính, còn gì tuyệt vời hơn là được tiến bước trong hòa bình, đi giữa vòng tay yêu thương của Nhân dân.

Nhìn người dân cả nước cùng nhau hướng về Hà Nội trong những ngày lễ trọng đại, trong tâm thức chúng tôi lại vang lên lời hát: “Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng/ Của núi sông hôm nay và mai sau/ Chân ta bước lòng ung dung tự hào/ Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”. Quả thực, đi giữa những ngày mùa thu Hà Nội đẹp đẽ hôm nay, trong niềm vui ngập tràn của cả dân tộc là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, là thành quả của lịch sử đấu tranh anh hùng và những hy sinh đời đời bất diệt. Đó cũng là một lời căn dặn cho tương lai về trách nghiệm của mỗi người đối với Đất nước. Triệu trái tim từ khắp mọi nơi vẫn đang từng ngày, từng giờ hướng về Thủ đô ngàn năm văn hiến, để được dõi theo bước chân "Đoàn quân Việt Nam đi...".

Huy Trần - Mỹ Duyên - Duy Thành