Trợ cấp cho giáo viên mầm non để thêm động lực yêu nghề

Việc giáo viên mầm non công lập tuyển mới được đề xuất trợ cấp tối thiểu một năm lương cơ bản với cam kết làm việc ít nhất 5 năm nhận nhiều ý kiến ủng hộ.

Cô giáo hướng dẫn trẻ 5 tuổi tại Trường Mầm non An Khánh B (Hà Nội) các bước để ướp chè sen. Ảnh: Khôi Nguyên

Nhìn nhận những khó khăn

Bộ GD&ĐT vừa đưa ra đề xuất, giáo viên mầm non công lập tuyển mới từ năm học 2025-2026 được trợ cấp tối thiểu một năm lương cơ bản với cam kết làm việc ít nhất 5 năm.

Từ thực tiễn nhiều năm công tác, cô Nguyễn Thị Mai Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Trì (Hà Đông, Hà Nội) đánh giá, đề xuất này là một chính sách nhân văn, phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo bước chuyển biến tích cực cho ngành giáo dục mầm non.

Trong những năm gần đây, vấn đề tuyển dụng giáo viên mầm non công lập gặp nhiều khó khăn do đặc thù công việc áp lực, thu nhập chưa tương xứng, trong khi môi trường tư thục lại có chính sách linh hoạt và thu hút. Việc hỗ trợ tài chính ngay từ thời điểm tuyển mới sẽ tạo thêm động lực quan trọng cho người lao động lựa chọn và gắn bó với khu vực công lập, đặc biệt là những giáo viên trẻ.

Cô Nguyễn Thị Mai Vân và học trò Trường Mầm non Hà Trì, Hà Nội. Ảnh: Khôi Nguyên

Việc yêu cầu giáo viên trẻ cam kết làm việc tối thiểu 5 năm không chỉ giúp các nhà trường ổn định được nhân sự, mà còn tạo điều kiện để giáo viên có thời gian thích nghi, phát triển chuyên môn và cống hiến lâu dài cho ngành. Tuy nhiên, để chính sách này phát huy hiệu quả, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn.

Trước tiên là vấn đề nguồn ngân sách – việc chi trả khoản hỗ trợ tương đương một năm lương cơ bản cho mỗi giáo viên sẽ là áp lực lớn đối với nhiều địa phương, đòi hỏi có sự phân bổ hợp lý, minh bạch và bền vững.

Được hỗ trợ về tài chính sẽ tạo thêm động lực để giáo viên thêm yêu nghề. Ảnh: Khôi Nguyên

Bên cạnh đó, cần có cơ chế giám sát, ràng buộc cụ thể để đảm bảo giáo viên thực hiện đúng cam kết 5 năm công tác, tránh tình trạng lợi dụng chính sách rồi xin nghỉ sớm. Một vấn đề nữa là tâm lý của đội ngũ giáo viên đã và đang công tác lâu năm có thể bị ảnh hưởng nếu không có chính sách khuyến khích tương ứng, dẫn đến sự so sánh, thiếu công bằng trong nội bộ.

“Vì vậy, tôi kiến nghị nên triển khai thí điểm tại một số địa phương trước khi áp dụng rộng rãi, đồng thời nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp cho giáo viên đang công tác, chẳng hạn thông qua chế độ đào tạo, xét nâng lương hoặc hỗ trợ học tập nâng cao trình độ” - cô Nguyễn Thị Mai Vân trao đổi thêm.

Cần quan tâm hơn đến giáo viên

Trẻ tại Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội) đang tạo hình lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Khôi Nguyên

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, nhiều ý kiến cũng cho rằng, Nhà nước cần tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường làm việc, điều kiện cơ sở vật chất và bồi dưỡng chuyên môn để giáo viên mầm non yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Trương Thị Tuyền – Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non An Khánh B (An Khánh, Hà Nội) cho hay, chính sách này rất phù hợp thực tiễn vì hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên mới ổn định đời sống để có tâm thế và điều kiện làm việc tốt nhất, giảm tình trạng bỏ nghề khi chưa ổn định về tài chính; đồng thời cũng thu hút nhân lực nhiều hơn cho giáo dục mầm non.

Các bé tham gia hoạt động STEAM làm chong chóng sắc màu. Ảnh: Khôi Nguyên

Mức trợ cấp một năm lương cơ bản (2,34 triệu đồng x 12 tháng = 28.080.000 đồng) là một khoản hỗ trợ tài chính đáng kể, giúp giảm bớt gánh nặng ban đầu cho các giáo viên mới vốn thường có mức lương thấp. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của ngành sư phạm mầm non, khuyến khích nhiều sinh viên giỏi nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng, đại học sư phạm.

“Trợ cấp này là sự ghi nhận của Nhà nước đối với vai trò của giáo viên mầm non, giúp họ cảm thấy được coi trọng và có động lực cống hiến hơn. Tuy nhiên, thay vì trợ cấp luôn từ năm đầu và cam kết làm việc ít nhất 5 năm, Nhà nước có thể hỗ trợ theo từng năm để tạo động lực kèm theo các chế độ khen thưởng và thâm niên cho các thầy cô giáo trẻ mới vào nghề”, cô Trương Thị Tuyền trao đổi.

Cô Lưu Tuyết Hà (giữa) - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Mỗ A, phường Tây Mỗ, Hà Nội. Ảnh: Khôi Nguyên

